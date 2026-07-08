https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/filenin-sultanlari-milletler-liginde-polonyayi-3-1-maglup-etti-1107093126.html
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 mağlup etti
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları'nın 2. maçını 10... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T08:41+0300
2026-07-08T08:41+0300
2026-07-08T08:41+0300
spor
japonya
polonya
zehra güneş
filenin sultanları
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
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Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, Japonya'da devam eden VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.Salon: Asue ArenaHakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19Süre: 125 dakika
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/davinson-sanchezli-kolombiya-penaltilarda-kupaya-veda-etti-isvicre-tur-atladi-1107089877.html
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japonya, polonya, zehra güneş, filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
japonya, polonya, zehra güneş, filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 mağlup etti
Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları'nın 2. maçını 10 Temmuz Cuma günü ABD ile yapacak.
Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, Japonya'da devam eden VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.
Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)
Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)
Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)
Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19