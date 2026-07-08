https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/davinson-sanchezli-kolombiya-penaltilarda-kupaya-veda-etti-isvicre-tur-atladi-1107089877.html

Davinson Sanchez'li Kolombiya penaltılarda kupaya veda etti: İsviçre tur atladı

Davinson Sanchez'li Kolombiya penaltılarda kupaya veda etti: İsviçre tur atladı

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T07:26+0300

2026-07-08T07:26+0300

2026-07-08T07:26+0300

spor

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kolombiya

dünya kupası

davinson sanchez

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Vancouver'daki BC Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi. Penaltılarda İsviçre, Kolombiya'ya 4-3 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi. Kolombiya'da Davinson Sanchez ve Hernandez penaltı vuruşundan yararlanamadı.İsviçre çeyrek finalde, Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta oynanacak.İki takım da maçın normal süresi ve uzatma bölümünde pozisyona girmekte zorlandı.Penaltılarİsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.Stat: Kanada'nın Vancouver kenti BC Place StadıHakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)Kolombiya: Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim (İsviçre), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez (Kolombiya)

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