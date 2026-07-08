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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/davinson-sanchezli-kolombiya-penaltilarda-kupaya-veda-etti-isvicre-tur-atladi-1107089877.html
Davinson Sanchez'li Kolombiya penaltılarda kupaya veda etti: İsviçre tur atladı
Davinson Sanchez'li Kolombiya penaltılarda kupaya veda etti: İsviçre tur atladı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-08T07:26+0300
spor
i̇sviçre
kolombiya
dünya kupası
davinson sanchez
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Vancouver'daki BC Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi. Penaltılarda İsviçre, Kolombiya'ya 4-3 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi. Kolombiya'da Davinson Sanchez ve Hernandez penaltı vuruşundan yararlanamadı.İsviçre çeyrek finalde, Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta oynanacak.İki takım da maçın normal süresi ve uzatma bölümünde pozisyona girmekte zorlandı.Penaltılarİsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.Stat: Kanada'nın Vancouver kenti BC Place StadıHakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)Kolombiya: Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim (İsviçre), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez (Kolombiya)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/taraftar-tepki-gostermisti-galatasaray-baskani-ozbekten-transfer-aciklamasi-1107085928.html
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i̇sviçre, kolombiya, dünya kupası, davinson sanchez
i̇sviçre, kolombiya, dünya kupası, davinson sanchez

Davinson Sanchez'li Kolombiya penaltılarda kupaya veda etti: İsviçre tur atladı

07:26 08.07.2026
© AA / Erçin Ertürkİsviçre - Kolombiya
İsviçre - Kolombiya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Erçin Ertürk
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.
2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Vancouver'daki BC Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi.
Penaltılarda İsviçre, Kolombiya'ya 4-3 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi. Kolombiya'da Davinson Sanchez ve Hernandez penaltı vuruşundan yararlanamadı.
© AA / Erçin Ertürkİsviçre - Kolombiya
İsviçre - Kolombiya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
İsviçre - Kolombiya
© AA / Erçin Ertürk
İsviçre çeyrek finalde, Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta oynanacak.
© AA / Erçin Ertürkİsviçre - Kolombiya
İsviçre - Kolombiya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
İsviçre - Kolombiya
© AA / Erçin Ertürk
İki takım da maçın normal süresi ve uzatma bölümünde pozisyona girmekte zorlandı.

Penaltılar

İsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.
Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.
© AA / Erçin Ertürkİsviçre - Kolombiya
İsviçre - Kolombiya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
İsviçre - Kolombiya
© AA / Erçin Ertürk
Stat: Kanada'nın Vancouver kenti BC Place Stadı
Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)
İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)
Kolombiya: Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)
© AA / Erçin Ertürkİsviçre - Kolombiya
İsviçre - Kolombiya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
İsviçre - Kolombiya
© AA / Erçin Ertürk
Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim (İsviçre), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez (Kolombiya)
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