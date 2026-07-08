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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/fenerbahce-mason-greenwoodu-transfer-etti--1107120692.html
Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etti
Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için Marsilya'yla anlaşma sağladı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
marsilya
mason greenwood
fenerbahçe
futbol
futbol maçı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood transferi için Marsilya'yla anlaşmaya vardı.Anlaşma kapsamında Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı bonuslar ödemesi bekleniyor.23 yaşındaki oyuncunun yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtilirken, TRT Spor'un haberine göre transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/besiktas-alexander-nubel-transferini-resmen-acikladi-1107120409.html
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marsilya, mason greenwood, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
marsilya, mason greenwood, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etti

22:00 08.07.2026 (güncellendi: 22:01 08.07.2026)
© AP PhotoMason Greenwood
Mason Greenwood - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AP Photo
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Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için Marsilya'yla anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood transferi için Marsilya'yla anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı bonuslar ödemesi bekleniyor.
23 yaşındaki oyuncunun yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtilirken, TRT Spor'un haberine göre transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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