https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/fenerbahce-mason-greenwoodu-transfer-etti--1107120692.html

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etti

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için Marsilya'yla anlaşma sağladı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T22:00+0300

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spor

marsilya

mason greenwood

fenerbahçe

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood transferi için Marsilya'yla anlaşmaya vardı.Anlaşma kapsamında Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı bonuslar ödemesi bekleniyor.23 yaşındaki oyuncunun yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtilirken, TRT Spor'un haberine göre transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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marsilya

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marsilya, mason greenwood, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu