https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/besiktas-alexander-nubel-transferini-resmen-acikladi-1107120409.html
Beşiktaş, Alexander Nübel transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Alexander Nübel transferini resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, kaleci Alexander Nübel'in transferini resmileştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'le anlaşmaya varılan Alman file bekçisiyle 2028-2029 sezonu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T21:40+0300
2026-07-08T21:40+0300
2026-07-08T21:40+0300
spor
beşiktaş
bayern münih
transfer
transfermarkt
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'le bonservis transferi konusunda anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki file bekçisiyle 2028-2029 sezonunun sonuna kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/besiktas-duyurdu-genc-kaleciyle-4-yillik-anlasma-imzalandi-1107116577.html
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beşiktaş, bayern münih, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, bayern münih, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş, Alexander Nübel transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, kaleci Alexander Nübel'in transferini resmileştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'le anlaşmaya varılan Alman file bekçisiyle 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'le bonservis transferi konusunda anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki file bekçisiyle 2028-2029 sezonunun sonuna kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı.