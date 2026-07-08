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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/erdogan-ab-komisyonu-baskani-leyen-ve-ab-konseyi-baskani-costa-ile-bir-araya-geldi-1107120977.html
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile bir araya geldi
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T22:23+0300
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dünya
antonio costa
nato
avrupa birliği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam etti.Erdoğan, bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.Yemek, basına kapalı gerçekleşti.Çalışma yemeği sonrası görüşmeye dair yapılan açıklamaya göreTürkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/italyadan-meloni-ile-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1107118206.html
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antonio costa, nato, avrupa birliği, recep tayyip erdoğan
antonio costa, nato, avrupa birliği, recep tayyip erdoğan

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile bir araya geldi

22:23 08.07.2026 (güncellendi: 23:38 08.07.2026)
© AA / TCCB/Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / TCCB/Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam etti.
Erdoğan, bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Çalışma yemeği sonrası görüşmeye dair yapılan açıklamaya göre
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini belirtti.
NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
DÜNYA
İtalya'dan Meloni ile Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
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