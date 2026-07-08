https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/erdogan-ab-komisyonu-baskani-leyen-ve-ab-konseyi-baskani-costa-ile-bir-araya-geldi-1107120977.html

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile bir araya geldi

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T22:23+0300

2026-07-08T22:23+0300

2026-07-08T23:38+0300

dünya

antonio costa

nato

avrupa birliği

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam etti.Erdoğan, bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.Yemek, basına kapalı gerçekleşti.Çalışma yemeği sonrası görüşmeye dair yapılan açıklamaya göreTürkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini belirtti.

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Sputnik Türkiye

antonio costa, nato, avrupa birliği, recep tayyip erdoğan