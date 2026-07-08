https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-mahkeme-baskaniyla-tartisti-durusma-salonundan-cikarildi-1107109781.html

Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanıyla tartıştı: Duruşma salonundan çıkarıldı

Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanıyla tartıştı: Duruşma salonundan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında, savunma için kürsüye çağrılan İstanbul Büyükşehir... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T16:23+0300

2026-07-08T16:23+0300

2026-07-08T16:44+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

fatih keleş

chp

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 64. duruşması devam ediyor.İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatlarının savunması alındı ve duruşmaya öğle arası verildi.İmamoğlu ile mahkeme başkanı tartıştıAranın ardından salona getirilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, duruşmaya gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Genel Başkanım, hoş geldiniz, onur verdiniz. Demokrasi mücadelemde sizinle yan yana, omuz omuza olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, savunması alınmayan son tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye çağırdı.Sanık İmamoğlu, sorgu için gelmediğini, kendisine yönelik tespitlerini dile getirmek için kürsüye geldiğini söyleyince başkan Aylan, savunma alacağını belirtti.'Fatih Keleş'i dinleyemedim bu hak ihlali'Bunun üzerine sanık İmamoğlu, "Savunmayla ilgili tespitlerimi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. 9 Temmuz'da bitireceğinizi söylediniz. Ben planlamanızı bilmiyorum. Benden önce 2 kısıtlanmış arkadaşım var. Sizin beni nasıl bir planlamayla çağırdığınızı bilmiyorum" diye konuştu.Başkan Aylan'ın, "Duruşma 4 aydır devam ediyor. Dinlenecek sanıkların sırasını da belirledik. En son dinlenmek istediniz, en son dinleniyorsunuz, savunma yapmama sebebiniz nedir?" sorusu üzerine, sanık İmamoğlu, "Ben burada yoktum. Savunma yapan arkadaşlarımı dinleyemedim, ağır bir hak ihlalindeyim. CMK 203 (Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder) kararıyla ilgili benim sizin sözünüze dair bir sözüm olmadı. Makul bir zamana ihtiyacım olduğunu ifade ettim. Pazartesi olan duruşmalarımdan bahsettim. Taleplerimi anlattım. Siz bunlara ret cevabı verdiniz, ben yerime oturdum." ifadelerini kullandı.Dün yazılı olmayan şekilde cezaevinden getirilmesinin engellendiğini öne süren İmamoğlu, şunları kaydetti:Başkan Aylan, "2 haftadır programı deklare ediyoruz. İlk celsenin 4 ay sürmesinde sizin ve avukatlarınızın da katkısı oldu. Birçok gün duruşma yapamadık, sizlerin de buna riayet etmeniz gerekiyordu. 9 Temmuz'da bitireceğimizi söyledik, programda bir değişiklik yapmayacağız. Savunma yapıp yapmamak sizin takdiriniz, yapmazsanız susma hakkınızı kullandığınızı tutanağa geçiririz." diye konuştu.Sanık İmamoğlu da "Susma hakkımı kullanmıyorum. 2 bin yılla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 'Ben kısıtlanıyorum.' demesi Türk yargısına zarar verir." dedi.Mahkeme Başkanı Aylan, bunun üzerine şöyle konuştu:İmamoğlu da "Sayın Başkan siz ağır bir hak ihlali yapıyorsunuz, Türk yargısına büyük bir zarar veriyorsunuz. Siz açıklanamaz bir şekilde 9 Temmuz dediniz." deyince Başkan Aylan, "Hiçbir mahkeme tarih için açıklama yapmaz. Neden savunma yapmaktan kaçınıyorsunuz?" diye sordu.İmamoğlu: Ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım, yargılayacağımSanık İmamoğlu da "Ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım, yargılayacağım." dedi.Başkan Aylan ise, "Burası senin yargılayacağın makam değil. Sen buraya yargılanmaya geldin. Biz senin yargılayacağın bir makamda oturmuyoruz. CMK 203'ü uyguluyorum. Salondan çıkartın." ifadelerini kullandı.Sanık İmamoğlu, jandarma eşliğinde salondan çıkartılırken, salondaki izleyiciler alkış tuttu.Salondan çıkartılırken İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım buradaki yargıyı yürütmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır." diye konuştu.Duruşmaya ara verildi.

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türkiye, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), fatih keleş, chp