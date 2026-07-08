https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-turkiyeden-6-lezzet-listeye-girdi-1107106942.html
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listeye girdi
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listeye girdi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı. Türkiye'den geleneksel 6 lezzet listeye girmeye başarırken Antalya'nın meşhur piyazı ilk 10 içinde yer alıyor. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T14:08+0300
2026-07-08T14:08+0300
2026-07-08T14:08+0300
yaşam
tasteatlas
antalya usulü piyaz
dünyanın en iyi 100 salatası
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Dünyanın gastronomi alanında en önemli veri tabanlarında olan TasteAtlas, 'Dünyanın en iyi 100 salatası' listesini açıkladı. Antalya usulü piyaz listenin 9'uncu sırasında yer alırken, Mersin usulü kısır, patlıcan salatası, semizotu salatası, zeytin piyazı ve çoban salata da listeye girmeyi başardı. Peki dünyanın en iyi salatası hangi ülkeden çıktı?Dünyanın en iyi salatası hangisi?Listenin zirvesinde Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos yer aldı. Bu salata Arpa gevreği üzerine olgun domates, myzithra peyniri, zeytin, kapari, taze kekik ve zeytinyağı eklenerek hazırlanıyor. Bulgaristan'ın üç farklı lezzeti de ilk 10'da yer aldı. Mantar, yumurta ve jambonla hazırlanan Ovcharska salatası, yoğurt bazlı Snezhanka ve domates, salatalık, biber ve Bulgar peyniriyle ülkenin simge yemeklerinden biri olan Shopska salatası da listede yer buldu. Tunus mutfağına ait haşlanmış havuçtan hazırlanan Houria ve közlenmiş sebzelerle hazırlanan Mechouia listenin ilk sıralarında yer aldı. Türkiye'den listeye 6 salata girdiTürk mutfağı, dünyanın en iyi 100 salatası listesinde toplam 6 lezzetle girdi. Antalya usulü piyaz listenin 9'uncu sırada yer alırken, Mersin usulü kısır ise 17'inci sıraya yerleşti. Patlıcan salatası listenin 27'inci sırasında, semizotu salatası 43'üncü sırasında, zeytin piyası 54'üncü sırasında ve çoban salata da 60'ıncı sırasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/dunyanin-en-iyi-20-yogurtlu-yemegi-aciklandi-turkiyeden-5-lezzet-listeye-girdi-1106087540.html
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tasteatlas, antalya usulü piyaz, dünyanın en iyi 100 salatası
tasteatlas, antalya usulü piyaz, dünyanın en iyi 100 salatası
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listeye girdi
Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı. Türkiye'den geleneksel 6 lezzet listeye girmeye başarırken Antalya'nın meşhur piyazı ilk 10 içinde yer alıyor.
Dünyanın gastronomi alanında en önemli veri tabanlarında olan TasteAtlas, 'Dünyanın en iyi 100 salatası' listesini açıkladı. Antalya usulü piyaz listenin 9'uncu sırasında yer alırken, Mersin usulü kısır, patlıcan salatası, semizotu salatası, zeytin piyazı ve çoban salata da listeye girmeyi başardı. Peki dünyanın en iyi salatası hangi ülkeden çıktı?
Dünyanın en iyi salatası hangisi?
Listenin zirvesinde Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos yer aldı. Bu salata Arpa gevreği üzerine olgun domates, myzithra peyniri, zeytin, kapari, taze kekik ve zeytinyağı eklenerek hazırlanıyor.
Bulgaristan'ın üç farklı lezzeti de ilk 10'da yer aldı. Mantar, yumurta ve jambonla hazırlanan Ovcharska salatası, yoğurt bazlı Snezhanka ve domates, salatalık, biber ve Bulgar peyniriyle ülkenin simge yemeklerinden biri olan Shopska salatası da listede yer buldu.
Tunus mutfağına ait haşlanmış havuçtan hazırlanan Houria ve közlenmiş sebzelerle hazırlanan Mechouia listenin ilk sıralarında yer aldı.
Türkiye'den listeye 6 salata girdi
Türk mutfağı, dünyanın en iyi 100 salatası listesinde toplam 6 lezzetle girdi. Antalya usulü piyaz listenin 9'uncu sırada yer alırken, Mersin usulü kısır ise 17'inci sıraya yerleşti. Patlıcan salatası listenin 27'inci sırasında, semizotu salatası 43'üncü sırasında, zeytin piyası 54'üncü sırasında ve çoban salata da 60'ıncı sırasında yer aldı.
Antalya piyazı neden farklı?
Türkiye'nin birçok bölgesinde kuru fasulye, soğan ve maydanozla hazırlanan piyaz, Antalya'da tahin, limon suyu ve sirkeyle hazırlanan özel sosuyla farklılaşıyor.