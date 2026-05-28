Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listeye girdi
Gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemeklerini' açıkladı. Listede Türkiye'den beş önemli lezzet ilk 20'ye girerken, mantı ve Çökertme Kebabı ilk beşte yer aldı. Yoğurtla servis edilen şiş tavuk, çılbır ve haydari de listede kendine yer bulan lezzetler oldu. Listenin ilk sırasında ise Lübnan'ın Shishbarak isimli yemeği yer aldı.İşte Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği
15:00 28.05.2026 (güncellendi: 15:21 28.05.2026)
Gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemeklerini' açıkladı. Listede Türkiye'den beş önemli lezzet ilk 20'ye girerken, mantı ve Çökertme Kebabı ilk beşte yer aldı. Yoğurtla servis edilen şiş tavuk, çılbır ve haydari de listede kendine yer bulan lezzetler oldu. Listenin ilk sırasında ise Lübnan'ın Shishbarak isimli yemeği yer aldı.

İşte Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği

1 - Shishbarak- Lübnan
2- Çökertme Kebabı- Türkiye
3-Tirokafteri-Yunanistan
4- Chicken Tikka Masala- Birleşik Krallık
5- Mantı- Türkiye
6- Yiaourti Me Meli- Yunanistan
7- Shezhanka Salata- Bulgaristan
8- Tondoori- Hindistan
9- Raita- Hindistan
10- Kabab Barg- İran
11- Fatteh- Lübnan
12- Burek Sa Sirom-Sırbistan
13- Yoğurtla servis edilen şiş tavuk- Türkiye
14- Korma- Hindistan
15- Haydari- Türkiye
16- Mast o Khian- İran
17- Portokalopita- Yunanistan
18-Gzik- Polonya
19- Çılbır- Türkiye
20- Koldskal- Danimarka
