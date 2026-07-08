https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-bir-araya-geldi-1107100227.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Ankara'da bir araya geldi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.Senatörler ile görüşme düzenlenmiştiFidan, dün Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından düzenlenen Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" isimli etkinlikte konuşma yapmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan dün ayrıca ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/disisleri-bakani-fidan-ankarada-abdli-senatorleri-kabul-etti-1107054238.html
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hakan fidan, marco rubio
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
11:28 08.07.2026 (güncellendi: 11:32 08.07.2026)
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.
Senatörler ile görüşme düzenlenmişti
Fidan, dün Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından düzenlenen Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" isimli etkinlikte konuşma yapmıştı.
Dışişleri Bakanı Fidan dün ayrıca ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etmişti.