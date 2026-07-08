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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Ankara'da bir araya geldi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.Senatörler ile görüşme düzenlenmiştiFidan, dün Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından düzenlenen Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" isimli etkinlikte konuşma yapmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan dün ayrıca ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/disisleri-bakani-fidan-ankarada-abdli-senatorleri-kabul-etti-1107054238.html
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hakan fidan, marco rubio
hakan fidan, marco rubio

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

11:28 08.07.2026 (güncellendi: 11:32 08.07.2026)
© AADışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.

Senatörler ile görüşme düzenlenmişti

Fidan, dün Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından düzenlenen Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" isimli etkinlikte konuşma yapmıştı.
Dışişleri Bakanı Fidan dün ayrıca ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etmişti.
Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
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