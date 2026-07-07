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Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklarca verilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
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hakan fidan, jeanne shaheen, ankara, abd, abd senatosu
hakan fidan, jeanne shaheen, ankara, abd, abd senatosu

Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti

01:01 07.07.2026
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Murat Gök
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Diplomatik kaynaklarca verilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
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