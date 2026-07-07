https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/disisleri-bakani-fidan-ankarada-abdli-senatorleri-kabul-etti-1107054238.html

Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti

Sputnik Türkiye

Diplomatik kaynaklarca verilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T01:01+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ispanya-hukumetinden-basbakan-sanchezin-esinin-ankaraya-gitmesine-izin-verilmemesine-tepki-1107052022.html

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