https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/dinc-guc-bende-kurallari-istedigim-gibi-degistiririm-demesi-spordaki-adalet-duygusunu-tamamen-yok-1107110932.html
Dinç: Güç bende, kuralları istediğim gibi değiştiririm demesi, spordaki adalet duygusunu tamamen yok eder
Dinç: Güç bende, kuralları istediğim gibi değiştiririm demesi, spordaki adalet duygusunu tamamen yok eder
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ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda ABD Başkanı Trump’un girişimi ile ABD Milli Takımı oyuncusu Balogun'un kırmız kart cezasının uygulanmamasına tepkiler devam... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:16+0300
2026-07-08T17:16+0300
2026-07-08T17:16+0300
dünya
gökhan dinç
folarin balogun
donald trump
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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'nda, ABD Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırılmasına dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini şahsen talep ettiğini doğruladı. Trump, Washington'da yaptığı açıklamada, hakem kararının "haksız" ve "korkunç" olduğu için FIFA Başkanı'ndan konunun yeniden incelenmesini istediğini iddia etti. Trump’ın bu açıklamaları sonrasında Balogun Belçika maçında forma giymesi FIFA’nın kararı üzerinden bir tepkilere neden oldu. Güç sahiplerinin baskı yaparak kuralları değiştirmeye kalkması spor tarihi açısından önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Spor yorumcusu gazeteci Gökhan Dinç Sputnik’e FIFA kararı üzerinden kurulların güç sahipleri tarafından değiştirilmesine ilişkin şunları söyledi: ‘Karar çok tehlikeli’ FIFA kararının futbolda dengeleri değiştirebileceğine dikkat çeken Dinç, şunları söyledi: ‘Dünya futbol tarihinde böyle bir eziyet görülmedi’ ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleşen başka skandallara da dikkat çeken spor yorumcusu, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html
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gökhan dinç, folarin balogun, donald trump, abd, amerika, meksika, fifa, dünya, uefa, dünya kupası
gökhan dinç, folarin balogun, donald trump, abd, amerika, meksika, fifa, dünya, uefa, dünya kupası
Dinç: Güç bende, kuralları istediğim gibi değiştiririm demesi, spordaki adalet duygusunu tamamen yok eder
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda ABD Başkanı Trump’un girişimi ile ABD Milli Takımı oyuncusu Balogun'un kırmız kart cezasının uygulanmamasına tepkiler devam ediyor. Spor yorumcusu Gökhan Dinç güçlü olanın kural değiştirmeye katmasının spora olan güveni azaltacağına vurgu yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'nda, ABD Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırılmasına dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor.
ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini şahsen talep ettiğini doğruladı. Trump, Washington'da yaptığı açıklamada, hakem kararının "haksız" ve "korkunç" olduğu için FIFA Başkanı'ndan konunun yeniden incelenmesini istediğini iddia etti.
Trump’ın bu açıklamaları sonrasında Balogun Belçika maçında forma giymesi FIFA’nın kararı üzerinden bir tepkilere neden oldu. Güç sahiplerinin baskı yaparak kuralları değiştirmeye kalkması spor tarihi açısından önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Spor yorumcusu gazeteci Gökhan Dinç Sputnik’e FIFA kararı üzerinden kurulların güç sahipleri tarafından değiştirilmesine ilişkin şunları söyledi:
Açıkçası, ben FIFA’nın mevcut yönetim tarzına tam anlamıyla bir "şaklabanlık" olarak bakıyorum. Her şey FIFA’nın Dünya Kupası’nı Katar’a verip turnuva tarihlerini değiştirmesiyle başladı. Normal şartlarda futbol sezonu biter ve Dünya Kupası yaz aylarında oynanır. İnsanlar dört yılda bir bu heyecanı, ara yıllarda da Avrupa Futbol Şampiyonası coşkusunu yaşarlar. Ancak Katar’la başlayan bu süreç, şimdi de ABD’nin müdahalesiyle gelen kırmızı kart skandalıyla zirveye ulaştı. Dünya futbol tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. İşin acı tarafı, FIFA Başkanı bizim bu kararın "bağımsız kurullar" tarafından alındığına inanmamızı bekliyor. Bu tamamen akıl tutulmasıdır; futbolun ne tadına ne de rengine yakışır. ABD Başkanı’nın yaptığı açıklamalar, zaten futboldan ne kadar uzak olduğunu açıkça gösteriyor. Sahada bir ikili mücadele yaşanmış, bir ihlal var. Futbolun evrensel oyun kuralları bellidir. Siz bu kuralları bir kez esnetirseniz, yarın başka bir ülke kendi çıkarı için karşınıza dikilip, "Ama ABD için bunu yapmıştınız" deme hakkını kendinde bulur. Dolayısıyla bu karar oyunun adaletine, güzelliğine ve ruhuna son derece aykırıdır. Bana göre FIFA Başkanı, bu skandaldan sonra bütün kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelidir. Bu sadece bir spor gazetecisi olarak benim görüşüm de değil; UEFA bile FIFA’nın bu kararına tepki gösteren açıklamalar yaptı. Bu "ben yaptım oldu" mantığı kabul edilemez. Futbol böyle bir mecra değildir. Siyaseten masada kazanabilirsiniz; ekonomik ya da askeri olarak güçlü olabilirsiniz, savaşları yönetebilirsiniz ama futbol başka bir dünyadır. Geçmişte insanlar Pele’yi, Maradona’yı izleyebilsin diye iç savaşlar durdurulmuştu. Bugün ise gücü elinde bulunduranlar kuralları canlarının istediği gibi değiştirebiliyor. Bunun ahlaki hiçbir savunması olamaz. Resmen ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefonuyla futbolun evrensel kuralları yeniden yazıldı.
FIFA kararının futbolda dengeleri değiştirebileceğine dikkat çeken Dinç, şunları söyledi:
Bu karar çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Yarın öbür gün benzer bir durum UEFA’da ya da yerel liglerde yaşanırsa ne diyeceksiniz? Örneğin; Beşiktaş-Galatasaray ya da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, takımların en önemli oyuncularından biri kırmızı kart görse ve kulüpler bu FIFA kararını örnek göstererek cezanın ertelenmesini talep etse, bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Kuralları bir kez deldiğinizde, artık herkes o delikten geçmeye çalışır. Ancak gücü elinde bulunduranların sporun içine girip "Güç bende, kuralları istediğim gibi değiştiririm" demesi, oyunun adalet duygusunu tamamen yok eder.
‘Dünya futbol tarihinde böyle bir eziyet görülmedi’
ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleşen başka skandallara da dikkat çeken spor yorumcusu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Futbola "soccer" diyen bir ülkenin, futbola ancak bu kadar ilgi duyan bir başkanı olur. Zaten futbola "soccer" diyen bir ülkede neden ısrarla Dünya Kupası düzenleniyor? 1994’te yaptınız, yetmedi mi? ABD Başkanı bir telefon açtı diye oyunun kurallarını değiştiren bir FIFA Başkanı, yarın öbür gün ne yapmaz? Bu adamın futboldan derhal elini eteğini çekmesi gerekir. Görevde kaldığı her an, futboldaki adalet duygusuna vurulmuş bir darbedir. Geçmiş dönemde yolsuzluk soruşturmalarıyla futboldan menedilen bir Sepp Blatter vardı. Soruyorum size: Şimdikinin Blatter’den ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Karşımızda yine rüzgarı güce göre arkasına alan, güç kimdeyse onun yelkenini dolduran bir yönetim var. Zaten turnuva organizasyonunu da baştan aşağı rezil ettiler. ABD’deki kupada yaşanan o güvenlik skandalları unutulur gibi değil. Siz kalkıp Özbekistan Milli Takımı'nı narkotik köpekleriyle arattınız! Dünya futbol tarihine kara bir lekedir bu. Eğer güvenlikle ilgili bu kadar büyük korkularınız varsa, bu organizasyonu almayacaksınız. İran takımının durumunu gördük; güvenlik gerekçesiyle Meksika’da kamp yapıp, antrenman yapıp sadece maç için ABD’ye gelmek zorunda kaldılar. Dünya futbol tarihinde böyle bir eziyet, böyle bir işkence görülmemiştir. Kendinize güvenmiyorsanız bu işe kalkışmayın. Net bir şekilde söylüyorum: Futboldan uzak durun ve futbolu, ondan gerçekten keyif alan insanlara rahat bırakın!