Dinç: Güç bende, kuralları istediğim gibi değiştiririm demesi, spordaki adalet duygusunu tamamen yok eder

Açıkçası, ben FIFA’nın mevcut yönetim tarzına tam anlamıyla bir "şaklabanlık" olarak bakıyorum. Her şey FIFA’nın Dünya Kupası’nı Katar’a verip turnuva tarihlerini değiştirmesiyle başladı. Normal şartlarda futbol sezonu biter ve Dünya Kupası yaz aylarında oynanır. İnsanlar dört yılda bir bu heyecanı, ara yıllarda da Avrupa Futbol Şampiyonası coşkusunu yaşarlar. Ancak Katar’la başlayan bu süreç, şimdi de ABD’nin müdahalesiyle gelen kırmızı kart skandalıyla zirveye ulaştı. Dünya futbol tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. İşin acı tarafı, FIFA Başkanı bizim bu kararın "bağımsız kurullar" tarafından alındığına inanmamızı bekliyor. Bu tamamen akıl tutulmasıdır; futbolun ne tadına ne de rengine yakışır. ABD Başkanı’nın yaptığı açıklamalar, zaten futboldan ne kadar uzak olduğunu açıkça gösteriyor. Sahada bir ikili mücadele yaşanmış, bir ihlal var. Futbolun evrensel oyun kuralları bellidir. Siz bu kuralları bir kez esnetirseniz, yarın başka bir ülke kendi çıkarı için karşınıza dikilip, "Ama ABD için bunu yapmıştınız" deme hakkını kendinde bulur. Dolayısıyla bu karar oyunun adaletine, güzelliğine ve ruhuna son derece aykırıdır. Bana göre FIFA Başkanı, bu skandaldan sonra bütün kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelidir. Bu sadece bir spor gazetecisi olarak benim görüşüm de değil; UEFA bile FIFA’nın bu kararına tepki gösteren açıklamalar yaptı. Bu "ben yaptım oldu" mantığı kabul edilemez. Futbol böyle bir mecra değildir. Siyaseten masada kazanabilirsiniz; ekonomik ya da askeri olarak güçlü olabilirsiniz, savaşları yönetebilirsiniz ama futbol başka bir dünyadır. Geçmişte insanlar Pele’yi, Maradona’yı izleyebilsin diye iç savaşlar durdurulmuştu. Bugün ise gücü elinde bulunduranlar kuralları canlarının istediği gibi değiştirebiliyor. Bunun ahlaki hiçbir savunması olamaz. Resmen ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefonuyla futbolun evrensel kuralları yeniden yazıldı.