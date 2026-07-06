https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html

Dünya Kupası'nda büyük kriz: UEFA'dan FIFA'ya 'kırmızı çizgi aşıldı' tepkisi

Dünya Kupası'nda büyük kriz: UEFA'dan FIFA'ya 'kırmızı çizgi aşıldı' tepkisi

Sputnik Türkiye

FIFA’nın, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı’nın forveti Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasını askıya alma kararı, Dünya Kupası’nda büyük bir tartışma yarattı. Ayrıntılar haberde...

2026-07-06T14:25+0300

2026-07-06T14:25+0300

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ABD’nin Bosna-Hersek’i son 32 turunda mağlup ettiği maçta Folarin Balogun, kariyerinin en iyi turnuvalarından birini geçiriyordu. Maçın açılış golünü atan Balogun, Tarık Muharemovic’e studs (krampon çivisi) ile müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Standart FIFA kurallarına göre bu, otomatik bir maçlık uzaklaştırma anlamına geliyordu. Balogun’un yokluğunda ABD’nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçı kritik öneme sahip. Çünkü Balogun turnuvada şu ana kadar 3 golle takımının en skorer ismi oldu.Trump 'talep etti' iddiasıAncak maçtan kısa süre sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. The Associated Press’e konuşan isimsiz bir kaynağa göre Beyaz Saray, doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak kırmızı kartın gözden geçirilmesini talep etti. Bu görüşmenin ardından FIFA, Balogun’un cezasını bir yıl süreyle askıya aldığını açıkladı. Karar, “denetim süresi” olarak tanımlandı: Balogun bir yıl içinde benzer bir ihlal yaparsa ceza otomatik olarak devreye girecek.UEFA: Kuralların güvenilirliği yok olduKararın hemen ardından UEFA’dan çok sert bir açıklama geldi. UEFA, FIFA’nın kararını “tarihi bir hata” olarak değerlendirdi:UEFA ayrıca bu kararın turnuva içinde emsal teşkil edeceğini ve benzer durumlar için “eşit muamele” taleplerini artıracağını belirterek endişelerini dile getirdi. Belçika Futbol Federasyonu da “şaşkınlık” yaşadıklarını ve “tüm seçenekleri değerlendireceklerini” açıkladı.Siyasi müdahale tartışmasıEski FIFA Başkanı Sepp Blatter de, X üzerinden yaptığı açıklamada çok ağır eleştirilerde bulundu:Kırmızı kartlar siyasi telefon görüşmeleriyle iptal edilmez. Kurallarla, delillerle ve bağımsız organlarla iptal edilir. Bir ABD Başkanı FIFA Başkanı’na müdahale edip bir oyuncuyu Dünya Kupası son 16 turu öncesi temizletiyorsa, Quo vadis FIFA? (Nereye gidiyorsun FIFA?) Futbol asla siyasi güçlerin oyun alanı olmamalıdır.

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