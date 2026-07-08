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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi hizmete sunma gayretindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi hizmete sunma gayretindeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin “Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı”nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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nato, recep tayyip erdoğan, savunma
nato, recep tayyip erdoğan, savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi hizmete sunma gayretindeyiz
12:26 08.07.2026 (güncellendi: 12:49 08.07.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin “Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı”nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz
Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3.5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık
Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması Avrupa'da suni bölünmeye yol açacaktır
(NATO 3.0 hedefine ulaşılması) Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı
Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız
Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum
Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum