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Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol Kardinal görevlerini askıya aldı
Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol Kardinal görevlerini askıya aldı
Sputnik Türkiye
Kadınlara yönelik cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero, hakkında başlatılan ön soruşturma nedeniyle kamuya açık... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T14:06+0300
2026-07-08T14:42+0300
dünya
vatikan
katolik kilisesi
cinsel saldırı
cinsel taciz
kardinal
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Vatikan, aynı zamanda Fas'ın Rabat Başpiskoposu olan İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında yetişkin kadınlara yönelik cinsel saldırı iddiaları üzerine ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kardinal ise soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için kamuya açık dini faaliyetlerden geçici olarak çekildiğini açıkladı.Reuters haber ajansının Fransız AFP ajansına dayandırdığı araştırmaya göre, en az beş kadın, 74 yaşındaki kardinali cinsel saldırıyla suçladı. Kardinal, Vatikan tarafından yürütülen soruşturmayla tam iş birliği yapacağını belirterek, soruşturmayı etkilememek amacıyla kamuya açık dini törenlere başkanlık etmeyeceğini ve pastoral faaliyetlere katılmayacağını açıkladı.Cristobal Lopez Romero, 2019 yılından bu yana kardinal, 2018 yılından bu yana ise Rabat Başpiskoposu olarak görev yapıyor. Katolik Kilisesi'nin görece ilerici isimlerinden biri olarak gösterilen Lopez Romero, geçen yıl gerçekleştirilen papalık seçim sürecinde olası papa adayları arasında da anılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/irandan-abdnin-saldirilarina-yanit-anlasmayi-gecersiz-kiliyor-ortadogudaki-tum-usleri-vururuz-1107097547.html
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vatikan, katolik kilisesi, cinsel saldırı, cinsel taciz, kardinal
vatikan, katolik kilisesi, cinsel saldırı, cinsel taciz, kardinal

Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol Kardinal görevlerini askıya aldı

14:06 08.07.2026 (güncellendi: 14:42 08.07.2026)
© AP Photo / Andrew MedichiniCristobal Lopez Romero
Cristobal Lopez Romero - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
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Kadınlara yönelik cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero, hakkında başlatılan ön soruşturma nedeniyle kamuya açık dini görevlerini askıya aldığını açıkladı. Gelişme, Vatikan'ın kendi haber sitesi üzerinde duyuruldu.
Vatikan, aynı zamanda Fas'ın Rabat Başpiskoposu olan İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında yetişkin kadınlara yönelik cinsel saldırı iddiaları üzerine ön soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kardinal ise soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için kamuya açık dini faaliyetlerden geçici olarak çekildiğini açıkladı.
Reuters haber ajansının Fransız AFP ajansına dayandırdığı araştırmaya göre, en az beş kadın, 74 yaşındaki kardinali cinsel saldırıyla suçladı.
Vatikan Haberleri'nde yayımlanan açıklamasında Cristobal Lopez Romero, "Yetişkin kadınlara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Suçlamaları reddeden Lopez Romero, "Ne cinsel saldırıda bulundum, ne şiddet uyguladım ne de cinsel tacizde bulundum." dedi.
Kardinal, Vatikan tarafından yürütülen soruşturmayla tam iş birliği yapacağını belirterek, soruşturmayı etkilememek amacıyla kamuya açık dini törenlere başkanlık etmeyeceğini ve pastoral faaliyetlere katılmayacağını açıkladı.
Cristobal Lopez Romero, 2019 yılından bu yana kardinal, 2018 yılından bu yana ise Rabat Başpiskoposu olarak görev yapıyor. Katolik Kilisesi'nin görece ilerici isimlerinden biri olarak gösterilen Lopez Romero, geçen yıl gerçekleştirilen papalık seçim sürecinde olası papa adayları arasında da anılmıştı.
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