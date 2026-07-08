https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/cinsel-saldiri-iddialariyla-suclanan-ispanyol-kardinal-gorevlerini-askiya-aldi-1107105379.html

Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol Kardinal görevlerini askıya aldı

Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol Kardinal görevlerini askıya aldı

Sputnik Türkiye

Kadınlara yönelik cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero, hakkında başlatılan ön soruşturma nedeniyle kamuya açık... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T14:06+0300

2026-07-08T14:06+0300

2026-07-08T14:42+0300

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vatikan

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cinsel taciz

kardinal

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Vatikan, aynı zamanda Fas'ın Rabat Başpiskoposu olan İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında yetişkin kadınlara yönelik cinsel saldırı iddiaları üzerine ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kardinal ise soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için kamuya açık dini faaliyetlerden geçici olarak çekildiğini açıkladı.Reuters haber ajansının Fransız AFP ajansına dayandırdığı araştırmaya göre, en az beş kadın, 74 yaşındaki kardinali cinsel saldırıyla suçladı. Kardinal, Vatikan tarafından yürütülen soruşturmayla tam iş birliği yapacağını belirterek, soruşturmayı etkilememek amacıyla kamuya açık dini törenlere başkanlık etmeyeceğini ve pastoral faaliyetlere katılmayacağını açıkladı.Cristobal Lopez Romero, 2019 yılından bu yana kardinal, 2018 yılından bu yana ise Rabat Başpiskoposu olarak görev yapıyor. Katolik Kilisesi'nin görece ilerici isimlerinden biri olarak gösterilen Lopez Romero, geçen yıl gerçekleştirilen papalık seçim sürecinde olası papa adayları arasında da anılmıştı.

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vatikan, katolik kilisesi, cinsel saldırı, cinsel taciz, kardinal