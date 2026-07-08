https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/cinde-sel-felaketinin-ardindan-super-tayfun-bavi-alarmi-1107106411.html
Çin'de sel felaketinin ardından Süper Tayfun Bavi alarmı
Çin'de sel felaketinin ardından Süper Tayfun Bavi alarmı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Çin'in bu yıl peş peşe gelecek tayfun, sel ve toprak kaymalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre iklim... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T13:50+0300
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Çin, son günlerde etkili olan sellerin ardından şimdi de Süper Tayfun Bavi tehdidiyle karşı karşıya. Bilim insanları, ülkeyi bekleyen aşırı hava olaylarının yalnızca kıyı bölgelerini değil, yoğun nüfuslu şehirleri ve kırsal alanları da ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.Çin Ulusal İklim Merkezi, temmuz ayında Kuzeybatı Pasifik ve Güney Çin Denizi'nde ortalamanın üzerinde tayfun oluşmasını bekliyor. Kurum, bu ay 6'ya kadar tayfunun oluşabileceğini, bunlardan 3'ünün karaya ulaşabileceğini ve tayfunların normal yıllara göre daha güçlü olacağını öngörüyor.El Nino riski büyütüyorBilim insanları, bu yıl etkisini göstermesi beklenen El Nino hava olayının sıcaklıkları artırarak tayfunların daha güçlü hale gelmesine neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre iklim değişikliği de fırtınaların daha fazla yağış bırakmasına, sel ve toprak kaymalarının daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor.Sellerin bilançosu ağırlaşıyorGeçen hafta Tayfun Maysak, Çin'in Hainan ve Guangxi bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, Guangxi'de en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 375 bin kişinin ise sellerden etkilendiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Çin devlet televizyonu CCTV, orta büyüklükte bir rezervuarın çökmesinin ardından çamur yüklü sel sularının köyleri ve tarım arazilerini bastığını, bazı evlerde su seviyesinin ikinci kata kadar yükseldiğini bildirdi.Süper Tayfun Bavi kapıdaÇin, bir hafta içinde ülkeye ulaşacak ikinci tropikal siklon olan Süper Tayfun Bavi için hazırlıklarını sürdürüyor. Çapı bin kilometreden fazla olan tayfunun, saatte 290 kilometreyi aşan rüzgar hızına ulaştığı belirtildi.Uzmanlar, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek aşırı yağışların sel, toprak kaymaları, tarım alanlarında büyük zarar ve can kayıpları riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.
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çin, güney çin denizi, hong kong, fırtına, siklon, tayfun
çin, güney çin denizi, hong kong, fırtına, siklon, tayfun
Çin'de sel felaketinin ardından Süper Tayfun Bavi alarmı
Bilim insanları, Çin'in bu yıl peş peşe gelecek tayfun, sel ve toprak kaymalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre iklim değişikliği ve El Niño, aşırı hava olaylarını daha yıkıcı hale getiriyor.
Çin, son günlerde etkili olan sellerin ardından şimdi de Süper Tayfun Bavi tehdidiyle karşı karşıya. Bilim insanları, ülkeyi bekleyen aşırı hava olaylarının yalnızca kıyı bölgelerini değil, yoğun nüfuslu şehirleri ve kırsal alanları da ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
Çin Ulusal İklim Merkezi, temmuz ayında Kuzeybatı Pasifik ve Güney Çin Denizi'nde ortalamanın üzerinde tayfun oluşmasını bekliyor. Kurum, bu ay 6'ya kadar tayfunun oluşabileceğini, bunlardan 3'ünün karaya ulaşabileceğini ve tayfunların normal yıllara göre daha güçlü olacağını öngörüyor.
Bilim insanları, bu yıl etkisini göstermesi beklenen El Nino hava olayının sıcaklıkları artırarak tayfunların daha güçlü hale gelmesine neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre iklim değişikliği de fırtınaların daha fazla yağış bırakmasına, sel ve toprak kaymalarının daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor.
Hong Kong Şehir Üniversitesi Enerji ve Çevre Fakültesi Dekanı Benjamin Horton
, "Bu olaylarla ilgili sorun, sayılarının sürekli artması."
dedi.
Horton
, aşırı hava olaylarının hem daha sık görüldüğünü hem de etkilerinin giderek ağırlaştığını belirterek, "Bu tekrar edecek, tekrar edecek ve tekrar edecek."
ifadelerini kullandı.
Sellerin bilançosu ağırlaşıyor
Geçen hafta Tayfun Maysak, Çin'in Hainan ve Guangxi bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, Guangxi'de en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 375 bin kişinin ise sellerden etkilendiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Çin devlet televizyonu CCTV, orta büyüklükte bir rezervuarın çökmesinin ardından çamur yüklü sel sularının köyleri ve tarım arazilerini bastığını, bazı evlerde su seviyesinin ikinci kata kadar yükseldiğini bildirdi.
Çin, bir hafta içinde ülkeye ulaşacak ikinci tropikal siklon olan Süper Tayfun Bavi için hazırlıklarını sürdürüyor. Çapı bin kilometreden fazla olan tayfunun, saatte 290 kilometreyi aşan rüzgar hızına ulaştığı belirtildi.
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hui Su
, "Maysak'ın ağır etkileri ve yaklaşan Süper Tayfun Bavi tehdidi, 2026 sezonunun normal bir yıldan çok daha şiddetli ve yıkıcı geçeceğini gösteriyor."
dedi.
Uzmanlar, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek aşırı yağışların sel, toprak kaymaları, tarım alanlarında büyük zarar ve can kayıpları riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.