https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/cinde-sel-felaketinin-ardindan-super-tayfun-bavi-alarmi-1107106411.html

Çin'de sel felaketinin ardından Süper Tayfun Bavi alarmı

Çin'de sel felaketinin ardından Süper Tayfun Bavi alarmı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Çin'in bu yıl peş peşe gelecek tayfun, sel ve toprak kaymalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre iklim... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T13:50+0300

2026-07-08T13:50+0300

2026-07-08T13:50+0300

dünya

çin

güney çin denizi

hong kong

fırtına

siklon

tayfun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107044303_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3119e45ca6dfa4904c00f42fe0f285ae.jpg

Çin, son günlerde etkili olan sellerin ardından şimdi de Süper Tayfun Bavi tehdidiyle karşı karşıya. Bilim insanları, ülkeyi bekleyen aşırı hava olaylarının yalnızca kıyı bölgelerini değil, yoğun nüfuslu şehirleri ve kırsal alanları da ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.Çin Ulusal İklim Merkezi, temmuz ayında Kuzeybatı Pasifik ve Güney Çin Denizi'nde ortalamanın üzerinde tayfun oluşmasını bekliyor. Kurum, bu ay 6'ya kadar tayfunun oluşabileceğini, bunlardan 3'ünün karaya ulaşabileceğini ve tayfunların normal yıllara göre daha güçlü olacağını öngörüyor.El Nino riski büyütüyorBilim insanları, bu yıl etkisini göstermesi beklenen El Nino hava olayının sıcaklıkları artırarak tayfunların daha güçlü hale gelmesine neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre iklim değişikliği de fırtınaların daha fazla yağış bırakmasına, sel ve toprak kaymalarının daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor.Sellerin bilançosu ağırlaşıyorGeçen hafta Tayfun Maysak, Çin'in Hainan ve Guangxi bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, Guangxi'de en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 375 bin kişinin ise sellerden etkilendiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Çin devlet televizyonu CCTV, orta büyüklükte bir rezervuarın çökmesinin ardından çamur yüklü sel sularının köyleri ve tarım arazilerini bastığını, bazı evlerde su seviyesinin ikinci kata kadar yükseldiğini bildirdi.Süper Tayfun Bavi kapıdaÇin, bir hafta içinde ülkeye ulaşacak ikinci tropikal siklon olan Süper Tayfun Bavi için hazırlıklarını sürdürüyor. Çapı bin kilometreden fazla olan tayfunun, saatte 290 kilometreyi aşan rüzgar hızına ulaştığı belirtildi.Uzmanlar, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek aşırı yağışların sel, toprak kaymaları, tarım alanlarında büyük zarar ve can kayıpları riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cinde-siddetli-firtina-olu-ve-yaralilar-var-1107064650.html

çin

güney çin denizi

hong kong

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, güney çin denizi, hong kong, fırtına, siklon, tayfun