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Çin'de şiddetli fırtına: Ölü ve yaralılar var
Çin'de şiddetli fırtına: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga, büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T12:47+0300
2026-07-07T12:47+0300
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fırtına
kasırga
heyelan
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Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Huangşi, Huanggang, Ecou ve Şianning kentlerinde şiddetli gök gürültülü fırtına ve rüzgar etkili oldu.Fırtınanın hızı bazı bölgelerde saatte yaklaşık 140 kilometreye ulaşırken, bazı yerleşim yerlerinde kasırgalar oluştu.Yetkililer, olumsuz hava olayları nedeniyle bölgede 22 binanın yıkıldığını, 4 bin 855 binada hasar meydana geldiğini açıkladı.Hubey eyaletinin çeşitli bölgelerindeki söz konusu afetlerde yetkililer 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 331 kişinin yaralandığını duyurdu.Eyalet genelinde geniş çaplı arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları başlatılırken, yetkililer olası ikincil afetlerin önlenmesi amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.Çin'in kuzeybatısında heyelanda 33 kişi göçük altında kaldıÇin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Nanhe kasabasındaki bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.Heyelanda toprak altında kalan 33 kişiden 17'si kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer afetten etkilenen köy sakinlerini güvenli bölgelere tahliye etti.
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hubey, çin, fırtına, kasırga, heyelan
hubey, çin, fırtına, kasırga, heyelan

Çin'de şiddetli fırtına: Ölü ve yaralılar var

12:47 07.07.2026
© REUTERS Social MediaÇin'in Hubey eyaletindeki fırtına ve kasırga
Çin'in Hubey eyaletindeki fırtına ve kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© REUTERS Social Media
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Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga, büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını ve çok sayıda binanın zarar gördüğünü açıkladı.
Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Huangşi, Huanggang, Ecou ve Şianning kentlerinde şiddetli gök gürültülü fırtına ve rüzgar etkili oldu.
Fırtınanın hızı bazı bölgelerde saatte yaklaşık 140 kilometreye ulaşırken, bazı yerleşim yerlerinde kasırgalar oluştu.
Yetkililer, olumsuz hava olayları nedeniyle bölgede 22 binanın yıkıldığını, 4 bin 855 binada hasar meydana geldiğini açıkladı.
Hubey eyaletinin çeşitli bölgelerindeki söz konusu afetlerde yetkililer 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 331 kişinin yaralandığını duyurdu.
Eyalet genelinde geniş çaplı arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları başlatılırken, yetkililer olası ikincil afetlerin önlenmesi amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.
© REUTERS Social MediaÇin'in Hubey eyaletindeki fırtına ve kasırga
Çin'in Hubey eyaletindeki fırtına ve kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Çin'in Hubey eyaletindeki fırtına ve kasırga
© REUTERS Social Media

Çin'in kuzeybatısında heyelanda 33 kişi göçük altında kaldı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Nanhe kasabasındaki bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelanda toprak altında kalan 33 kişiden 17'si kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer afetten etkilenen köy sakinlerini güvenli bölgelere tahliye etti.
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