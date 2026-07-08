https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bulgaristan-ukraynaya-askeri-destegin-sonuna-geldi-depolarimizda-verecek-bir-sey-kalmadi-1107097991.html
Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri desteğin sonuna geldi: ‘Depolarımızda verecek bir şey kalmadı’
Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri desteğin sonuna geldi: ‘Depolarımızda verecek bir şey kalmadı’
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Başbakanı Radev, ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek sağlama olanaklarını tamamen tükettiğini belirterek, “Depolarımızdan 13 parti yardım gönderdik... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin askeri kaynaklarının sınırına ulaştığını ve Ukrayna'yaaskeri yardım kapsamında verebilecekleri silah ile askeri teçhizatın kalmadığını açıkladı.Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında konuşan ve açıklamaları ittifakın resmi internet sitesinden canlı yayınlanan Radev, şu ifadeleri kullandı:Radev, Bulgaristan'ın bundan sonraki süreçte Ukrayna'ya yalnızca askeri ekipmanların onarımı ve tamiratı gibi teknik konularda destek vermeye devam edebileceğini sözlerine ekledi.NATO Zirvesi'nin gündemi savunma kapasitesiBatılı medya organlarına yansıyan bilgilere göre, 7-8 Temmuztarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde, Ukrayna'nın ittifaka katılım süreci resmi gündemde yer almıyor. Zirvenin ana odağını, NATO'nun savunma potansiyelinin güçlendirilmesi ve üye ülkelerin askeri harcamalarının artırılması oluşturuyor.Rusya'nın tepkisiRusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-kievin-asker-cenazelerini-kabul-etmemesi-tarihte-esi-benzeri-gorulmemis-bir-durum-1107096028.html
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bulgaristan, rumen radev, ukrayna, nato, avrupa, rusya
bulgaristan, rumen radev, ukrayna, nato, avrupa, rusya
Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri desteğin sonuna geldi: ‘Depolarımızda verecek bir şey kalmadı’
Bulgaristan Başbakanı Radev, ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek sağlama olanaklarını tamamen tükettiğini belirterek, “Depolarımızdan 13 parti yardım gönderdik, artık verecek hiçbir şeyimiz yok” dedi.
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin askeri kaynaklarının sınırına ulaştığını ve Ukrayna'yaaskeri yardım kapsamında verebilecekleri silah ile askeri teçhizatın kalmadığını açıkladı.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında konuşan ve açıklamaları ittifakın resmi internet sitesinden canlı yayınlanan Radev, şu ifadeleri kullandı:
“Askeri destek sağlama konusundaki imkanlarımızı tükettik. Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'nin depolarındaki silah ve teçhizattan bahsediyorum. Şimdiye kadar 13 parti askeri sevkiyat gerçekleştirdik ve artık Ukrayna'ya tedarik edebileceğimiz başka bir şey kalmadı."
Radev, Bulgaristan'ın bundan sonraki süreçte Ukrayna'ya yalnızca askeri ekipmanların onarımı ve tamiratı gibi teknik konularda destek vermeye devam edebileceğini sözlerine ekledi.
NATO Zirvesi'nin gündemi savunma kapasitesi
Batılı medya organlarına yansıyan bilgilere göre, 7-8 Temmuztarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde, Ukrayna'nın ittifaka katılım süreci resmi gündemde yer almıyor. Zirvenin ana odağını, NATO'nun savunma potansiyelinin güçlendirilmesi ve üye ülkelerin askeri harcamalarının artırılması oluşturuyor.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.