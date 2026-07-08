https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bulgaristan-ukraynaya-askeri-destegin-sonuna-geldi-depolarimizda-verecek-bir-sey-kalmadi-1107097991.html

Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri desteğin sonuna geldi: ‘Depolarımızda verecek bir şey kalmadı’

Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri desteğin sonuna geldi: ‘Depolarımızda verecek bir şey kalmadı’

Sputnik Türkiye

Bulgaristan Başbakanı Radev, ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek sağlama olanaklarını tamamen tükettiğini belirterek, “Depolarımızdan 13 parti yardım gönderdik... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T10:47+0300

2026-07-08T10:47+0300

2026-07-08T10:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

bulgaristan

rumen radev

ukrayna

nato

avrupa

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106066545_0:37:733:449_1920x0_80_0_0_eb6110b2399328dd582396ec9a46d9b1.png

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin askeri kaynaklarının sınırına ulaştığını ve Ukrayna'yaaskeri yardım kapsamında verebilecekleri silah ile askeri teçhizatın kalmadığını açıkladı.Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında konuşan ve açıklamaları ittifakın resmi internet sitesinden canlı yayınlanan Radev, şu ifadeleri kullandı:Radev, Bulgaristan'ın bundan sonraki süreçte Ukrayna'ya yalnızca askeri ekipmanların onarımı ve tamiratı gibi teknik konularda destek vermeye devam edebileceğini sözlerine ekledi.NATO Zirvesi'nin gündemi savunma kapasitesiBatılı medya organlarına yansıyan bilgilere göre, 7-8 Temmuztarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde, Ukrayna'nın ittifaka katılım süreci resmi gündemde yer almıyor. Zirvenin ana odağını, NATO'nun savunma potansiyelinin güçlendirilmesi ve üye ülkelerin askeri harcamalarının artırılması oluşturuyor.Rusya'nın tepkisiRusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-kievin-asker-cenazelerini-kabul-etmemesi-tarihte-esi-benzeri-gorulmemis-bir-durum-1107096028.html

bulgaristan

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulgaristan, rumen radev, ukrayna, nato, avrupa, rusya