https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bulgar-basbakan-radevden-batiya-rusya-uyarisi-nukleer-risk-artiyor-1107111461.html

Bulgar Başbakan Radev'den Batı'ya 'dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya' uyarısı: Nükleer risk artıyor

Bulgar Başbakan Radev'den Batı'ya 'dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya' uyarısı: Nükleer risk artıyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da Batı'ya mesaj gönderen Radev, dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya'ya karşı izlenen 'konvansiyonel zafer elde etme' politikasının yanlışlığına dikkat... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:22+0300

2026-07-08T17:22+0300

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Batı'nın Rusya'ya karşı konvansiyonel zafer elde etme arayışının nükleer tırmanış riskini ciddi oranda artırdığını vurguladı.Ankara'daki NATO Zirvesi marjında gazetecilere açıklamalarda bulunan Radev, kolektif Batı'nın, Rusya'nın hipersonik füzelerine karşı koyabilecek yeterli kapasiteye sahip olmadan, bu ülkeye karşı konvansiyonel bir zafer etmeyi hedeflediğini belirtti. Radev, "Biz, kolektif Batı, en büyük nükleer güce karşı, onun hipersonik füzelerine karşı koyacak yeterli kapasitemiz olmadan konvansiyonel zafer elde etmeye çalışıyoruz. Bu, tırmanış riskini ve nükleer yanıt riskini keskin bir şekilde artırıyor. Bu çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.Mevcut politikaların yarattığı tehlikeye dikkat çeken Bulgaristan Başbakanı, tırmanışı tetikleyecek hamlelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Radev, "İşte bu yüzden, mümkün olan en kısa sürede diplomasi ve barış için gerekli koşulları yaratmalıyız, tırmanışı körüklememeliyiz" diyerek çözümün diplomatik yollarda aranması gerektiğini sözlerine ekledi.

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