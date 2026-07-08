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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin doğal gazını kapattırdı: 3 gün zorlama hapsi aldı
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin doğal gazını kapattırdı: 3 gün zorlama hapsi aldı
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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı aldığı kocası, evin doğal gazını kesti. Kadının şikayeti üzerine adam hakkında 3 gün zorlama hapsi... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T12:32+0300
2026-07-08T12:32+0300
türki̇ye
i̇stanbul
boşanma
boşanma davası
tedbir
zorlama hapis kararı
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İstanbul Kartal'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı sonrasında mahkemece kullanımına tahsis edilen evinin doğal gazını keserek, tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren mahkeme, doğal gazı kapattırmak suretiyle mağdurun müşterek konutu kullanımına engel olduğunu belirterek koca hakkında 3 gün zorlama hapis cezası verdi.Tüm abonelikleri iptal ettirdi, hesaplarıma bloke koydurduğu iddiası Mağdur E.P. şikayet dilekçesinde, M.P. ile boşanma aşamasında olduklarını, bu süreçte eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığını, M.P'nin de kendisine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.Evlilik birliği içerisinde birlikte yaşadıkları evin mahkeme kararıyla kendisine tahsis edildiğini ve karardan sonra söz konusu ikamette tek yaşadığını belirten E.P, beyanında şunları kaydetti:E.P, evlilik birliği içinde M.P'nin kendisine tehdit ve hakaret içeren mesajlar da attığını belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.Tüm suçlamaları reddettiM.P. ise alınan ifadesinde, eşiyle anlaşamadıkları için boşanma kararı aldıklarını belirtti.Bu süreçte de birbirlerine karşı uzaklaştırma kararı aldırdıklarını aktaran M.P, "E.P'nin bana aldırmış olduğu kararda, müşterek yaşadığımız ev kendisine tahsis edildiği için ben karardan sonra eve hiç gitmedim. Ben E.P'nin ailesinin yanında kaldığını düşündüğüm için zaten kira sözleşmesi bitecek olan evin doğal gazını kapattırdım. Daha sonra avukatım beni arayarak E.P'nin avukatı ile görüştüğünü, E.P'nin hala orda yaşadığını söyleyince ben doğal gazı tekrardan açtırdım." diyerek suçlamaları reddetti.Mahkeme kararını açıkladıKararını açıklayan Anadolu Aile Mahkemesi, doğal gazı kapattırmak suretiyle mağdurun müşterek konutu kullanımına engel olduğunu belirterek, M.P. hakkında 3 gün zorlama hapis cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bosanan-ciftin-3-kedisi-icin-mahkeme-velayet-kararini-acikladi-masraflar-ortak-gorusme-yasak-1107075573.html
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i̇stanbul, boşanma, boşanma davası, tedbir, zorlama hapis kararı
i̇stanbul, boşanma, boşanma davası, tedbir, zorlama hapis kararı

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin doğal gazını kapattırdı: 3 gün zorlama hapsi aldı

12:32 08.07.2026
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı aldığı kocası, evin doğal gazını kesti. Kadının şikayeti üzerine adam hakkında 3 gün zorlama hapsi cezası verildi.
İstanbul Kartal'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı sonrasında mahkemece kullanımına tahsis edilen evinin doğal gazını keserek, tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren mahkeme, doğal gazı kapattırmak suretiyle mağdurun müşterek konutu kullanımına engel olduğunu belirterek koca hakkında 3 gün zorlama hapis cezası verdi.

Tüm abonelikleri iptal ettirdi, hesaplarıma bloke koydurduğu iddiası

Mağdur E.P. şikayet dilekçesinde, M.P. ile boşanma aşamasında olduklarını, bu süreçte eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığını, M.P'nin de kendisine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.
Evlilik birliği içerisinde birlikte yaşadıkları evin mahkeme kararıyla kendisine tahsis edildiğini ve karardan sonra söz konusu ikamette tek yaşadığını belirten E.P, beyanında şunları kaydetti:
"M.P. bana evin kira sözleşmesini iptal edeceğini, doğal gaz ve diğer abonelikleri kapatacağını söyledi. Kirayı ve faturaları son bir aya kadar kendisi ödüyordu, son bir ay da ben ödedim. Bana kapatacağına dair mesaj attıktan 3 gün sonra tüm abonelikleri kapatıp, benim kişisel maaş hesabıma ve diğer hesaplarıma bloke koydurdu. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Ben evde su, doğal gaz ve elektrik olmadığı, eşim kira sözleşmesini iptal ettiği için o evi boşaltmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.
E.P, evlilik birliği içinde M.P'nin kendisine tehdit ve hakaret içeren mesajlar da attığını belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Tüm suçlamaları reddetti

M.P. ise alınan ifadesinde, eşiyle anlaşamadıkları için boşanma kararı aldıklarını belirtti.
Bu süreçte de birbirlerine karşı uzaklaştırma kararı aldırdıklarını aktaran M.P, "E.P'nin bana aldırmış olduğu kararda, müşterek yaşadığımız ev kendisine tahsis edildiği için ben karardan sonra eve hiç gitmedim. Ben E.P'nin ailesinin yanında kaldığını düşündüğüm için zaten kira sözleşmesi bitecek olan evin doğal gazını kapattırdım. Daha sonra avukatım beni arayarak E.P'nin avukatı ile görüştüğünü, E.P'nin hala orda yaşadığını söyleyince ben doğal gazı tekrardan açtırdım." diyerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme kararını açıkladı

Kararını açıklayan Anadolu Aile Mahkemesi, doğal gazı kapattırmak suretiyle mağdurun müşterek konutu kullanımına engel olduğunu belirterek, M.P. hakkında 3 gün zorlama hapis cezası verdi.
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