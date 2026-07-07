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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bosanan-ciftin-3-kedisi-icin-mahkeme-velayet-kararini-acikladi-masraflar-ortak-gorusme-yasak-1107075573.html
Boşanan çiftin 3 kedisi için mahkeme 'velayet' kararını açıkladı: Masraflar ortak, görüşme yasak
Boşanan çiftin 3 kedisi için mahkeme 'velayet' kararını açıkladı: Masraflar ortak, görüşme yasak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da boşanan bir çiftin sahiplendikleri 3 kedi için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme kedilerin vekaletini kadına bıraktı, masrafların ortak ödenmesine... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T16:30+0300
2026-07-07T16:30+0300
yaşam
i̇stanbul
i̇stanbul aile mahkemesi
kedi
velayet
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İstanbul'da boşanma kararı alan bir çiftin sahiplendikleri Latte, Simba ve Müjgan isimli 3 kedi için mahkemeye sundukları anlaşma kısmen kabul edildi. Mahkeme, kedilerin velayetini kadına bıraktı, kum ve mama gibi masraflarının ortak ödenmesine karar verdi ama erkeğin kedilerle kişisel temas kurabilmesi için istediği ‘kişisel ilişki tesisi sağlanması’ talebini reddetti. Gerekçesini ise sonra açıklayacağını kaydetti. 2 yıllık çiftin boşanma protokolünde kedilerin velayeti yer aldıHürriyet'in haberine göre, İstanbul’da yaşayan C.Ö. isimli kadın, fikren ve ruhen anlaşamadığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 2 yıllık eşi B.Ö.’ye ‘anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunulmayan protokole göre boşandıktan sonra ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ adlı kedilerin kadında kalacak, bu hayvanların bakımına ilişkin kum, mama ve veteriner gibi olağan giderler ortak karşılanacaktı.Protokole göre koca B.Ö. evcil hayvanlarıyla kişisel temas kurabilecekti. Ancak B.Ö. ‘Latte’. ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ isimli evcil hayvanlarıyla kişisel temas kurarken mekân değiştirmeyecek, boşandığı eşi C.Ö.’nün evinde müsait olduğu bir zaman evcil hayvanlarıyla vakit geçirebilecekti.Mahkeme 'kişisel ilişki tesisi talebini' reddettiİstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Çiftin evcil hayvanı olan ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ın velayetini C.Ö. isimli kadına bırakan mahkeme, evcil hayvanların olağan kum, mama ve veteriner gibi giderlerinin çiftin boşanma protokolünde anlaştıkları gibi ortak karşılanmasına karar verdi. Ancak mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere, davalı erkek B.Ö.’nün, ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ ile kişisel temas kurabilmesi için istediği ‘kişisel ilişki tesisi sağlanması’ talebini reddetti.
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i̇stanbul, i̇stanbul aile mahkemesi, kedi, velayet
i̇stanbul, i̇stanbul aile mahkemesi, kedi, velayet

Boşanan çiftin 3 kedisi için mahkeme 'velayet' kararını açıkladı: Masraflar ortak, görüşme yasak

16:30 07.07.2026
© AATBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA
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İstanbul'da boşanan bir çiftin sahiplendikleri 3 kedi için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme kedilerin vekaletini kadına bıraktı, masrafların ortak ödenmesine karar verdi ama erkeğin 3 kediyle ‘kişisel ilişki tesisi sağlanması’ talebini reddetti.
İstanbul'da boşanma kararı alan bir çiftin sahiplendikleri Latte, Simba ve Müjgan isimli 3 kedi için mahkemeye sundukları anlaşma kısmen kabul edildi. Mahkeme, kedilerin velayetini kadına bıraktı, kum ve mama gibi masraflarının ortak ödenmesine karar verdi ama erkeğin kedilerle kişisel temas kurabilmesi için istediği ‘kişisel ilişki tesisi sağlanması’ talebini reddetti. Gerekçesini ise sonra açıklayacağını kaydetti.

2 yıllık çiftin boşanma protokolünde kedilerin velayeti yer aldı

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’da yaşayan C.Ö. isimli kadın, fikren ve ruhen anlaşamadığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 2 yıllık eşi B.Ö.’ye ‘anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunulmayan protokole göre boşandıktan sonra ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ adlı kedilerin kadında kalacak, bu hayvanların bakımına ilişkin kum, mama ve veteriner gibi olağan giderler ortak karşılanacaktı.
Protokole göre koca B.Ö. evcil hayvanlarıyla kişisel temas kurabilecekti. Ancak B.Ö. ‘Latte’. ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ isimli evcil hayvanlarıyla kişisel temas kurarken mekân değiştirmeyecek, boşandığı eşi C.Ö.’nün evinde müsait olduğu bir zaman evcil hayvanlarıyla vakit geçirebilecekti.

Mahkeme 'kişisel ilişki tesisi talebini' reddetti

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Çiftin evcil hayvanı olan ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ın velayetini C.Ö. isimli kadına bırakan mahkeme, evcil hayvanların olağan kum, mama ve veteriner gibi giderlerinin çiftin boşanma protokolünde anlaştıkları gibi ortak karşılanmasına karar verdi.
Ancak mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere, davalı erkek B.Ö.’nün, ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ ile kişisel temas kurabilmesi için istediği ‘kişisel ilişki tesisi sağlanması’ talebini reddetti.
Erkan Kolçak Köstengil sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
YAŞAM
Ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun boşandı
16 Mayıs, 11:03
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