https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/besiktas-duyurdu-genc-kaleciyle-4-yillik-anlasma-imzalandi-1107116577.html
Beşiktaş duyurdu: Genç kaleciyle 4 yıllık anlaşma imzalandı
Beşiktaş duyurdu: Genç kaleciyle 4 yıllık anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki file bekçisine başarılar diledi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T19:52+0300
2026-07-08T19:52+0300
2026-07-08T19:52+0300
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'la 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Doğan Alemdar'ın bonservis transferi konusunda Başakşehir'le anlaşmaya varıldığı belirtilerek, genç kaleciye Beşiktaş forması altında başarı dileklerinde bulunuldu.Futbola Kayserispor altyapısında başlayan Doğan Alemdar, 2021 yılında Fransa ekibi Rennes'e transfer oldu. Daha sonra Troyes'te kiralık olarak forma giyen milli kaleci, geçen sezonun başında Başakşehir'e katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/besiktas-kassoum-ouattara-transferini-resmen-acikladi-1106957048.html
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doğan alemdar, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfermarkt
doğan alemdar, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfermarkt
Beşiktaş duyurdu: Genç kaleciyle 4 yıllık anlaşma imzalandı
Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki file bekçisine başarılar diledi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'la 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Doğan Alemdar'ın bonservis transferi konusunda Başakşehir'le anlaşmaya varıldığı belirtilerek, genç kaleciye Beşiktaş forması altında başarı dileklerinde bulunuldu.
Futbola Kayserispor altyapısında başlayan Doğan Alemdar, 2021 yılında Fransa ekibi Rennes'e transfer oldu. Daha sonra Troyes'te kiralık olarak forma giyen milli kaleci, geçen sezonun başında Başakşehir'e katılmıştı.