https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/besiktas-kassoum-ouattara-transferini-resmen-acikladi-1106957048.html
Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T21:52+0300
2026-07-02T21:52+0300
2026-07-02T21:53+0300
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Beşiktaş JK, Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki Kassoum Ouattara'yla 2029-2030 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını bildirdi.Genç sol bek, geride kalan sezonda Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alırken, performansıyla dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/besiktas-ilk-transferini-yapti-kassoum-ouattara-istanbula-geldi-1106927128.html
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beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı
21:52 02.07.2026 (güncellendi: 21:53 02.07.2026)
Beşiktaş JK, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş JK, Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki Kassoum Ouattara'yla 2029-2030 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını bildirdi.
Genç sol bek, geride kalan sezonda Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alırken, performansıyla dikkat çekti.