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Batı basını: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbarat uyarılarını dikkate almadı
Batı basını: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbarat uyarılarını dikkate almadı
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Batı basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusundaki üst düzey komutanlar İran'daki hedeflere ilişkin eski istihbaratın yeniden değerlendirilmesi yönündeki... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin şubat ayında İran'ın güneydoğusundaki Minab kentinde bir ilkokulu hedef alan ve 168 çocuğun yaşamını yitirdiği saldırıda, eski istihbarata ilişkin uyarıların göz ardı edildiği öne sürüldü.CNN'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ordusundaki üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere ilişkin istihbaratın güncelliğine dair veri tabanı uyarılarını dikkate almadı.Haberde, istihbarat ve askeri yetkililer arasında paylaşılan mesajlarda, yıllar öncesine ait istihbarata dayanan hedeflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.Kaynaklardan biri, saldırının ardından ABD askeri yetkililerinin hatayı kısa sürede fark ettiğini belirterek, "Saldırıdan sonraki günlerde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Daha sonra saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun yaklaşık 40 dakika arayla iki kez hedef alındığı ortaya çıkmıştı.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ise Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları füze üssünün bulunduğu alanda yer aldığını" iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/pentagon-sessizligini-korurken-irandaki-okul-saldirisi-bati-basininda-yuzlerce-ogrenci-okuldaydi-1106947071.html
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abd, cnn, i̇ran

Batı basını: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbarat uyarılarını dikkate almadı

09:46 08.07.2026
© AA / Stringerİran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni
İran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Stringer
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Batı basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusundaki üst düzey komutanlar İran'daki hedeflere ilişkin eski istihbaratın yeniden değerlendirilmesi yönündeki uyarıları göz ardı etti. 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
ABD'nin şubat ayında İran'ın güneydoğusundaki Minab kentinde bir ilkokulu hedef alan ve 168 çocuğun yaşamını yitirdiği saldırıda, eski istihbarata ilişkin uyarıların göz ardı edildiği öne sürüldü.
CNN'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ordusundaki üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere ilişkin istihbaratın güncelliğine dair veri tabanı uyarılarını dikkate almadı.
Haberde, istihbarat ve askeri yetkililer arasında paylaşılan mesajlarda, yıllar öncesine ait istihbarata dayanan hedeflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.
Kaynaklardan biri, saldırının ardından ABD askeri yetkililerinin hatayı kısa sürede fark ettiğini belirterek, "Saldırıdan sonraki günlerde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Daha sonra saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun yaklaşık 40 dakika arayla iki kez hedef alındığı ortaya çıkmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ise Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları füze üssünün bulunduğu alanda yer aldığını" iddia etmişti.
İran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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