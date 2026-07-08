https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bati-basini-abd-irandaki-okul-saldirisinda-istihbarat-uyarilarini-dikkate-almadi-1107096181.html

Batı basını: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbarat uyarılarını dikkate almadı

Batı basını: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbarat uyarılarını dikkate almadı

Sputnik Türkiye

Batı basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusundaki üst düzey komutanlar İran'daki hedeflere ilişkin eski istihbaratın yeniden değerlendirilmesi yönündeki... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T09:46+0300

2026-07-08T09:46+0300

2026-07-08T09:46+0300

dünya

abd

cnn

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104235222_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_30d479185690331bfd882fe79677d3d4.jpg

ABD'nin şubat ayında İran'ın güneydoğusundaki Minab kentinde bir ilkokulu hedef alan ve 168 çocuğun yaşamını yitirdiği saldırıda, eski istihbarata ilişkin uyarıların göz ardı edildiği öne sürüldü.CNN'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ordusundaki üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere ilişkin istihbaratın güncelliğine dair veri tabanı uyarılarını dikkate almadı.Haberde, istihbarat ve askeri yetkililer arasında paylaşılan mesajlarda, yıllar öncesine ait istihbarata dayanan hedeflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.Kaynaklardan biri, saldırının ardından ABD askeri yetkililerinin hatayı kısa sürede fark ettiğini belirterek, "Saldırıdan sonraki günlerde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Daha sonra saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun yaklaşık 40 dakika arayla iki kez hedef alındığı ortaya çıkmıştı.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ise Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları füze üssünün bulunduğu alanda yer aldığını" iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/pentagon-sessizligini-korurken-irandaki-okul-saldirisi-bati-basininda-yuzlerce-ogrenci-okuldaydi-1106947071.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, cnn, i̇ran