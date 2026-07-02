https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/pentagon-sessizligini-korurken-irandaki-okul-saldirisi-bati-basininda-yuzlerce-ogrenci-okuldaydi-1106947071.html

Pentagon sessizliğini korurken İran'daki okul saldırısı Batı basınında: Yüzlerce öğrenci okuldaydı, velilere bildirildi

Pentagon sessizliğini korurken İran'daki okul saldırısı Batı basınında: Yüzlerce öğrenci okuldaydı, velilere bildirildi

Sputnik Türkiye

AP'nin açık kaynak verileri, uydu görüntüleri, görgü tanıkları, insan hakları kuruluşları ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı inceleme...

2026-07-02T16:17+0300

2026-07-02T16:17+0300

2026-07-02T16:17+0300

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AP'nin haberine göre, saldırı 28 Şubat 2026'da, Hürmüz Boğazı yakınındaki Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe ilkokulunu hedef aldı. AP'nin ulaştığı ve kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkiliye göre, Pentagon okulun vurulduğuna ilişkin bulgulara kısa sürede ulaştı ve resmi soruşturma başlattı. Ancak aradan dört aydan uzun süre geçmesine rağmen ne soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı ne de ABD yönetimi saldırının sorumluluğunu resmen üstlendi.ABD Başkanı Donald Trump ise geçen hafta yaptığı açıklamada, olayla ilgili Pentagon raporunu okumadığını belirterek, "Bunun bizim yaptığımızı gösteren hiçbir şey görmedim" ifadelerini kullandı.Yüzlerce öğrenci okuldaydıAP'nin aktardığına göre, saldırının gerçekleştiği sabah İran genelinde bombardıman haberleri gelmeye başlayınca okul yönetimi velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi. Bazı aileler çocuklarına ulaşmayı başarırken, dakikalar sonra yerleşkeye peş peşe füzeler isabet etti. Uydu görüntülerinin analizine göre en az beş bina vuruldu ve okul binası büyük ölçüde yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında çocuklara ait çantalar, defterler ve kişisel eşyalar buldu.Hedef belirleme sürecinde sistem hatası iddiasıAP'nin görüştüğü ABD'li yetkililer, okul binasının yıllar önce bazı istihbarat analizlerinde eğitim kurumu olarak işaretlenmesine rağmen bu bilginin hedef belirleme sürecine yeterince yansımadığını öne sürdü. Haberde, Pentagon bünyesinde sivillerin korunmasına yönelik çalışan birimin küçültülmesi ve güncellenmeyen 'vurulmaması gereken hedefler' listelerinin de olayda rol oynamış olabileceği iddialarına yer verildi.AP, Pentagon'un yürüttüğü resmi soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığını ancak raporun hâlâ yayımlanmadığını aktarırken, ABD Kongresi'ndeki bazı üyelerin olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için yönetimden daha fazla şeffaflık talep ettiğini belirtti.Minab 168İran, saldırının ardından ölü sayısını 168 olarak açıkladı ve bu rakamı ulusal hafızanın simgelerinden biri haline getirdi. İran Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na giderken ceketlerine '#168' yazılı rozetler taktı.ABD ile ateşkes görüşmelerini yürüten İran heyeti de kendisini 'Minab 168' adıyla tanımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/amerikan-basini-iranda-22-okula-ve-17-saglik-tesisi-hasar-gordu-1104929855.html

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