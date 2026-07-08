https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/babis-cekya-ukraynaya-70-milyar-euro-destek-paketine-katilmayacak-1107111557.html
Babis: Çekya, Ukrayna’ya 70 milyar euro destek paketine katılmayacak
Babis: Çekya, Ukrayna’ya 70 milyar euro destek paketine katılmayacak
Sputnik Türkiye
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çekya'nın, NATO ülkelerinin Çarşamba günü üzerinde mutabık kaldığı Ukrayna'ya yönelik 70 milyar euroluk (80 milyar dolar) askeri... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:22+0300
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Zirve bildirisine göre, Ankara'da bir araya gelen NATO üyeleri, Ukrayna'ya 2026 yılı için bu tutarda, 2027 yılı için ise "en az eşdeğer düzeyde" destek sağlama taahhüdünde bulundu.Bildirgede öne çıkan başlıklar:NATO Ankara Zirvesi'nde, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.Zirvede, müttefik ülkelerin 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedarik programı başlatacağı duyuruldu.NATO üyeleri, 2026 yılında Ukrayna'ya toplam 70 milyar euroluk destek sağlama taahhüdünde bulundu.Bildirgede ayrıca müttefiklerin, 2027 yılında da en az aynı seviyedeki desteği sürdürme konusunda egemen kararlarını teyit ettiği belirtildi.Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve İran'a, Hürmüz Boğazı'nda sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuyor.Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ayrıca NATO'nun ortak savunma kapasitesinin güçlendirileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html
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andrej babis, çekya, nato, ukrayna
andrej babis, çekya, nato, ukrayna
Babis: Çekya, Ukrayna’ya 70 milyar euro destek paketine katılmayacak
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çekya'nın, NATO ülkelerinin Çarşamba günü üzerinde mutabık kaldığı Ukrayna'ya yönelik 70 milyar euroluk (80 milyar dolar) askeri yardım paketine katılmayacağını açıkladı.
Zirve bildirisine göre, Ankara'da bir araya gelen NATO üyeleri, Ukrayna'ya 2026 yılı için bu tutarda, 2027 yılı için ise "en az eşdeğer düzeyde" destek sağlama taahhüdünde bulundu.
Bildirgede öne çıkan başlıklar:
NATO Ankara Zirvesi'nde, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.
Zirvede, müttefik ülkelerin 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedarik programı başlatacağı duyuruldu.
NATO üyeleri, 2026 yılında Ukrayna'ya toplam 70 milyar euroluk destek sağlama taahhüdünde bulundu.
Bildirgede ayrıca müttefiklerin, 2027 yılında da en az aynı seviyedeki desteği sürdürme konusunda egemen kararlarını teyit ettiği belirtildi.
Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve İran'a, Hürmüz Boğazı'nda sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuyor.
Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ayrıca NATO'nun ortak savunma kapasitesinin güçlendirileceği kaydedildi.