https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/arjantin-macinda-golu-iptal-edilen-zico-gozyaslarina-boguldu-bu-turnuvanin-sikeli-oldugu-acik-1107101649.html

Arjantin maçında golü iptal edilen Zico gözyaşlarına boğuldu: 'Bu turnuvanın şikeli olduğu açık'

Arjantin maçında golü iptal edilen Zico gözyaşlarına boğuldu: 'Bu turnuvanın şikeli olduğu açık'

Sputnik Türkiye

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e 3-2 yenildikleri son 16 turu maçının ardından Fransız hakem Francois... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T12:25+0300

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spor

dünya kupası

var

mısır milli takımı

arjantin

zico

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Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan, "Bu turnuvada adalet olmadığı için bir daha asla Dünya Kupası izlemeyeceğim. Saygı ya da adil oyun görmedik. Bir penaltı iptal edildi ve lehimize penaltı olarak kontrol edilmesi gereken ikinci pozisyon VAR tarafından kontrol bile edilmedi. İkinci bir gol, ne hikmetse, dikkate değer bir şekilde geçersiz sayıldı." ifadelerini kullandı.Hakemin baskı altında kaldığını savunan Hasan, "Hayat adaletsiz. Dünya adaletsiz. Tamam, ama sporda neden hiç adalet yok? Bu sonuçtan ve bu maçta işlerin ilerleyiş biçiminden ikna olmuş değilim. Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler. Futbolda bazen teknik yönlerin ötesine geçen dış faktörler var. Dünya şampiyonları her düzeyde destekten yararlandı." diye konuştu.Mısır'ın ikinci golünü atan Zico ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Hakem açısından adil değildi. Gerçekten adil değildi, bu çok netti. Kararlarıyla tüm emeklerimizi boşa çıkardı." dedi. Arjantin'e attığı bir golün ise VAR kontrolü sonrasında iptal edilen Mustafa Zico maçın ardından gözyaşlarını tutamayarak "Bu turnuvanın şikeli olduğu açık" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/2026-dunya-kupasinda-ceyrek-final-heyecani-basliyor-1107096860.html

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dünya kupası, var, mısır milli takımı, arjantin, zico