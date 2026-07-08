https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/2026-dunya-kupasinda-ceyrek-final-heyecani-basliyor-1107096860.html
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas, İspanya ile Belçika, Norveç ile İngiltere ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T10:41+0300
2026-07-08T10:41+0300
2026-07-08T10:41+0300
spor
fransa
fas
kylian mbappe
dünya kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın (9 Temmuz) karşı karşıya gelecek. Boston Stadı'nda oynanacak ve TSi 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/filenin-sultanlari-milletler-liginde-polonyayi-3-1-maglup-etti-1107093126.html
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fransa, fas, kylian mbappe, dünya kupası
fransa, fas, kylian mbappe, dünya kupası
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas, İspanya ile Belçika, Norveç ile İngiltere ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın (9 Temmuz) karşı karşıya gelecek. Boston Stadı'nda oynanacak ve TSi 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.
İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.
Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.
Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.
Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları:
9 Temmuz - Fransa ile Fas
10 Temmuz - İspanya ile Belçika
12 Temmuz - Norveç ile İngiltere
12 Temmuz - Arjantin ile İsviçre