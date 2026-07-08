https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/anadolu-otoyolunda-feci-kaza-once-bariyere-sonra-tabelaya-carpti-5i-agir-15-kisi-yaralandi-1107096320.html

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Önce bariyere sonra tabelaya çarptı, 5'i ağır 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Önce bariyere sonra tabelaya çarptı, 5'i ağır 15 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T09:53+0300

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2026-07-08T09:53+0300

türki̇ye

anadolu otoyolu

kaza

bolu

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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html

türki̇ye

anadolu otoyolu

bolu

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