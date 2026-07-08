https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/anadolu-otoyolunda-feci-kaza-once-bariyere-sonra-tabelaya-carpti-5i-agir-15-kisi-yaralandi-1107096320.html
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Önce bariyere sonra tabelaya çarptı, 5'i ağır 15 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Önce bariyere sonra tabelaya çarptı, 5'i ağır 15 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T09:53+0300
2026-07-08T09:53+0300
2026-07-08T09:53+0300
türki̇ye
anadolu otoyolu
kaza
bolu
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html
türki̇ye
anadolu otoyolu
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anadolu otoyolu, kaza, bolu
anadolu otoyolu, kaza, bolu
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Önce bariyere sonra tabelaya çarptı, 5'i ağır 15 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.