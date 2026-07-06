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Mersin'de feci kaza: Genç avukat hayatını kaybetti
Mersin'de feci kaza: Genç avukat hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen, trafik kazasında yaşamını yitirdi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin Erdemli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki avukat Tuğçe Şen'e otomobil çarptı. Genç avukat kazada yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Uğur D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şen, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı. Uğur D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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mersin, trafik kazası, avukat
mersin, trafik kazası, avukat

Mersin'de feci kaza: Genç avukat hayatını kaybetti

13:07 06.07.2026
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA
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Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Mersin Erdemli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki avukat Tuğçe Şen'e otomobil çarptı. Genç avukat kazada yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.
avukat Tuğçe Şen sosyal medya
avukat Tuğçe Şen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
avukat Tuğçe Şen sosyal medya

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Uğur D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şen, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı. Uğur D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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