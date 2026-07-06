https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html

Mersin'de feci kaza: Genç avukat hayatını kaybetti

Mersin'de feci kaza: Genç avukat hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen, trafik kazasında yaşamını yitirdi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T13:07+0300

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mersin

trafik kazası

avukat

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Mersin Erdemli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki avukat Tuğçe Şen'e otomobil çarptı. Genç avukat kazada yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Uğur D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şen, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı. Uğur D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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