https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/aleksandrov-kizil-ordu-korosu-ile-hayko-cepkinden-kulturel-dostluga-muzikli-kopru-1107102275.html

Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ile Hayko Cepkin'den kültürel dostluğa müzikli köprü

Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ile Hayko Cepkin'den kültürel dostluğa müzikli köprü

Sputnik Türkiye

Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun gerçekleştirdiği turnelerin organizatörleri uzun yıllardır izleyicileri sıra dışı işbirlikleriyle şaşırtmayı sürdürüyor. Bu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T12:22+0300

2026-07-08T12:22+0300

2026-07-08T12:24+0300

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Rusya'nın dünyaca ünlü Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da binlerce izleyiciyle buluştu. Konserler, her şehirde büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı.Ankara konserinin ardından Sputnik'e konuşan izleyicilerden biri, "Doğrusunu söylemek gerekirse konsere daha çok Hayko için gelmiştim. Aleksandrov Topluluğu ise benim için adeta sevdiğim sanatçının yanında gelen bir sürprizdi. Ama sahnede gördüklerim ve duyduklarım beni gerçekten şaşırttı. Bir askeri topluluktan böylesine güçlü, renkli ve mizah dolu bir performans beklemiyordum. Açıkçası ciddi yüz ifadeleriyle yalnızca Sovyet askeri marşlarını seslendireceklerini sanıyordum. Oysa konser bambaşka bir dünyaya açılan kapı gibiydi. Sanki bir kafeye kahve içmeye gidiyorsunuz da kendinizi bir anda Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde buluyorsunuz" dedi.Hayko Cepkin de bu ortak projeden duyduğu memnuniyeti "Turne harika geçti. Toplulukla çalışmaktan büyük keyif aldım ve açıkçası bunun sona ermesine üzülüyorum. Gerçekten birbirimizi çok sevdik. Umarım bu güzel hikayenin bir devamı olur" sözleriyle dile getirdi.Konser repertuvarının nasıl şekillendiği sorusunu da yanıtlayan Cepkin, ortak çalışmanın karşılıklı fikir alışverişiyle geliştiğini anlattı:Konser boyunca seyirciler yalnızca şarkıları değil, dans gösterilerini de uzun süre ayakta alkışladı.Sputnik'e konuşan Aleksandrov Topluluğu'nun şefi ve sanat yönetmeni, Rusya Federasyonu Onurlu Sanatçısı Gennadiy Saçenyuk, "Türk seyircisi bize son derece coşkulu tepki veriyor. Artık Rus repertuvarımızın büyük bölümünü ezbere biliyor gibiler. Aynı sıcak ilgiyi Türk eserlerini seslendirdiğimizde de görüyoruz. Gerçekten olağanüstü bir dinleyici kitlesi. Programımızda Türk eserlerinin yer alacağını biliyorlar ve onları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sahneye çıktığımız ilk andan itibaren bize gösterdikleri sıcaklığı ve saygıyı hissediyoruz. Konser sonunda ise artık kendimizi sadece sanatçı ve seyirci olarak değil, aynı zamanda dostlar olarak görüyoruz" dedi. Turnenin organizatörü ve Aleksandrov Topluluğu ile Hayko Cepkin'i aynı sahnede buluşturma fikrinin mimarı olan Armoni şirketinin sahibi Ahmet Ekşi'ye, gelecek projelerde Türk izleyicisini nasıl sürprizlerin beklediğini sorduk. Ekşi, "Türkiye'de birbirinden değerli, farklı müzik türlerini temsil eden çok başarılı sanatçılar var. Bu yüzden tek bir isim vermek doğru olmaz. Her sanatçı, Aleksandrov Topluluğu ile kendine özgü bir müzikal hikâye oluşturabilir. Hayko Cepkin ile gerçekleştirdiğimiz proje, farklı müzik dünyalarının doğru bir sanatsal yaklaşımla ne kadar etkileyici biçimde buluşabileceğini gösterdi. Gelecekte de senfonik rock, halk müziği, klasik müzik, pop ve farklı türlerden sanatçılarla ortak projeler üretme fikri bizi heyecanlandırıyor. Bizim için en önemli ölçüt; sanatçının sahne duruşu, sanatsal niteliği ve uluslararası bir projeye kendi vizyonuyla katkı sağlayabilmesidir. Böyle iş birliklerinin yalnızca izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmakla kalmayıp, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel dostluğun güçlenmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Konserler, Türkiye ve Rusya milli marşlarının seslendirilmesiyle başladı. Programda "Polyuşko Pole", "Kalinka" ve "Katyuşa" gibi Türk izleyicisinin yıllardır büyük ilgiyle dinlediği Rus eserlerinin yanı sıra "Ceddin Deden", "Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Marşı", "Çanakkale Türküsü", "İzmir Marşı", "Yazımı Kışa Çevirdin" ve "Yaylalar" gibi sevilen Türk eserleri de yer aldı. Konserlerin ardından kuliste sohbet ettiğimiz sanatçılar ise dünyada en çok Türkiye'de sahne almaktan hoşlandıklarını söyledi. "Dünyanın hiçbir yerinde böylesine içten bir misafirperverlik ve seyirciyle böylesine güçlü bir bağ kuramıyoruz" diyen sanatçılar, Türk izleyicisinin sıcak ilgisinin her turnede kendilerini yeniden Türkiye'ye çektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tarkan-ankarada-konser-verdi-binlerce-kisi-etkinlige-akin-etti-1106297529.html

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