https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tarkan-ankarada-konser-verdi-binlerce-kisi-etkinlige-akin-etti-1106297529.html
Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti
Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Tarkan, Ankara’da verdiği konserde yağmura aldırış etmeden binlerce Başkentliyi coşturdu. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T00:47+0300
2026-06-06T00:47+0300
2026-06-06T00:47+0300
türki̇ye
tarkan
ankara
konser
yağmur
yağmur suyu
başkent
tarkan konser bileti
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Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Tarkan, konserine 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başladı. Sanatçı, 'Dudu', 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Tut Elimden' ve 'Oynama Şıkıdım' gibi sevilen eserlerini de hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserde, her yaştan Başkentli yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/tarkandan-ankarada-ucretsiz-konser-1106195679.html
türki̇ye
ankara
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tarkan, ankara, konser, yağmur, yağmur suyu, başkent, tarkan konser bileti
tarkan, ankara, konser, yağmur, yağmur suyu, başkent, tarkan konser bileti
Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti
Ünlü şarkıcı Tarkan, Ankara’da verdiği konserde yağmura aldırış etmeden binlerce Başkentliyi coşturdu.
Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Tarkan, konserine 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başladı.
Sanatçı, 'Dudu', 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Tut Elimden' ve 'Oynama Şıkıdım' gibi sevilen eserlerini de hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserde, her yaştan Başkentli yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.