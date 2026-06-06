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Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti
Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Tarkan, Ankara’da verdiği konserde yağmura aldırış etmeden binlerce Başkentliyi coşturdu. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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ankara
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yağmur
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Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Tarkan, konserine 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başladı. Sanatçı, 'Dudu', 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Tut Elimden' ve 'Oynama Şıkıdım' gibi sevilen eserlerini de hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserde, her yaştan Başkentli yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/tarkandan-ankarada-ucretsiz-konser-1106195679.html
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tarkan, ankara, konser, yağmur, yağmur suyu, başkent, tarkan konser bileti
tarkan, ankara, konser, yağmur, yağmur suyu, başkent, tarkan konser bileti

Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti

00:47 06.06.2026
© AA / Harun ÖzalpÜnlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu
Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© AA / Harun Özalp
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Ankara’da verdiği konserde yağmura aldırış etmeden binlerce Başkentliyi coşturdu.
Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Tarkan, konserine 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başladı.
Sanatçı, 'Dudu', 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Tut Elimden' ve 'Oynama Şıkıdım' gibi sevilen eserlerini de hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserde, her yaştan Başkentli yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
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Tarkan'dan Ankara'da ücretsiz konser
2 Haziran , 17:12
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