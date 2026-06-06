https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tarkan-ankarada-konser-verdi-binlerce-kisi-etkinlige-akin-etti-1106297529.html

Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti

Tarkan, Ankara'da konser verdi: Binlerce kişi etkinliğe akın etti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Tarkan, Ankara’da verdiği konserde yağmura aldırış etmeden binlerce Başkentliyi coşturdu. 06.06.2026, Sputnik Türkiye

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tarkan

ankara

konser

yağmur

yağmur suyu

başkent

tarkan konser bileti

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Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Tarkan, konserine 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başladı. Sanatçı, 'Dudu', 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Tut Elimden' ve 'Oynama Şıkıdım' gibi sevilen eserlerini de hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserde, her yaştan Başkentli yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/tarkandan-ankarada-ucretsiz-konser-1106195679.html

türki̇ye

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