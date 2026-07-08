https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abden-trumpa-danimarka-ve-gronland-ile-tam-dayanisma-icindeyiz-1107109000.html
AB'den Trump'a: Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içindeyiz
AB'den Trump'a: Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içindeyiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından AB Komisyonu, Danimarka ve Grönland ile tam... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:40+0300
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AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya yanıt verdi.Grönland'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olduğunu belirten Gill, adanın geleceğine ilişkin kararların bölge halkı ve Danimarkalılar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.Gill, toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu kaydederek "Bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve AB, Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir" dedi.Grönland krizi nasıl başladı?Grönland krizi ocak 2026'da ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini yeniden gündeme taşımasıyla tırmanmıştı. Trump, Grönland'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğunu savunmuş, Washington'un adaya daha geniş askeri ve güvenlik erişimi sağlayacak farklı formüller üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Buna karşılık Danimarka ile Grönland yönetimi, adanın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğini vurgulayarak ABD'nin taleplerini peş peşe reddetmişti. Gerilimin büyümesi üzerine Danimarka'da ABD menşeli ürünlere yönelik boykot kampanyaları düzenlenmiş, Avrupa Birliği ise Grönland'a desteğini göstermek amacıyla yeni bir yatırım paketi hazırlamıştı. Süreç içinde ABD'nin Grönland'daki askeri varlığını genişletmeye yönelik girişimleri ve taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslar da tartışmaları derinleştirmişti. Grönland yönetimi, ABD'den gelen çeşitli teklifleri geri çevirerek adanın satılık olmadığını ve dış baskılara boyun eğmeyeceğini defalarca yinelemişti. Trump'ın son açıklamalarıyla birlikte Grönland meselesi, ABD ile Avrupa arasındaki en önemli diplomatik anlaşmazlık başlıklarından biri olarak yeniden gündeme gelmiş oldu.Dün de Trump Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/iranda-hurmuzgan-havalimani-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1107108728.html
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avrupa, grönland, abd, ankara, ab komisyonu, nato
AB'den Trump'a: Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içindeyiz
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından AB Komisyonu, Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak uluslararası hukuka dikkat çekti.
AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya yanıt verdi.
Grönland'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olduğunu belirten Gill, adanın geleceğine ilişkin kararların bölge halkı ve Danimarkalılar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.
Gill, toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu kaydederek "Bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve AB, Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir" dedi.
Grönland krizi nasıl başladı?
Grönland krizi ocak 2026'da ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini yeniden gündeme taşımasıyla tırmanmıştı. Trump, Grönland'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğunu savunmuş, Washington'un adaya daha geniş askeri ve güvenlik erişimi sağlayacak farklı formüller üzerinde çalıştığını açıklamıştı.
Buna karşılık Danimarka ile Grönland yönetimi, adanın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğini vurgulayarak ABD'nin taleplerini peş peşe reddetmişti.
Gerilimin büyümesi üzerine Danimarka'da ABD menşeli ürünlere yönelik boykot kampanyaları düzenlenmiş, Avrupa Birliği ise Grönland'a desteğini göstermek amacıyla yeni bir yatırım paketi hazırlamıştı.
Süreç içinde ABD'nin Grönland'daki askeri varlığını genişletmeye yönelik girişimleri ve taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslar da tartışmaları derinleştirmişti. Grönland yönetimi, ABD'den gelen çeşitli teklifleri geri çevirerek adanın satılık olmadığını ve dış baskılara boyun eğmeyeceğini defalarca yinelemişti.
Trump'ın son açıklamalarıyla birlikte Grönland meselesi, ABD ile Avrupa arasındaki en önemli diplomatik anlaşmazlık başlıklarından biri olarak yeniden gündeme gelmiş oldu.
Dün de Trump Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.