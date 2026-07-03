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Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T13:12+0300
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ekonomi̇
konkordato
iflas
bebek
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Türkiye genelinde 11 mağazası bulunan ve 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve şirketin sahibi Ahmet Özelcan hakkında üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. 30 milyon ödenmiş 80 milyon lira da kayıtlı sermayesi bulunan şirketin kesin mühlet hakkındaki kararı ise üç ay sonra verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tekstil-devi-iflas-etti-konkordato-surecini-asamadi-1106891666.html
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konkordato, iflas, bebek
konkordato, iflas, bebek

Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

13:12 03.07.2026
© FotoğrafBebek
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf
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Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti.
Türkiye genelinde 11 mağazası bulunan ve 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti.

Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi

Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve şirketin sahibi Ahmet Özelcan hakkında üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. 30 milyon ödenmiş 80 milyon lira da kayıtlı sermayesi bulunan şirketin kesin mühlet hakkındaki kararı ise üç ay sonra verilecek.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
EKONOMİ
Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
30 Haziran , 17:31
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