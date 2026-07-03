https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html

Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:12+0300

2026-07-03T13:12+0300

2026-07-03T13:12+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

bebek

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Türkiye genelinde 11 mağazası bulunan ve 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve şirketin sahibi Ahmet Özelcan hakkında üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. 30 milyon ödenmiş 80 milyon lira da kayıtlı sermayesi bulunan şirketin kesin mühlet hakkındaki kararı ise üç ay sonra verilecek.

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