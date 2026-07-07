https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/son-12-gunde-ukrayna-ordusunun-kullandigi-37-akaryakit-istasyonu-imha-edildi-1107079193.html

'Son 12 günde Ukrayna ordusunun kullandığı 37 akaryakıt istasyonu imha edildi'

'Son 12 günde Ukrayna ordusunun kullandığı 37 akaryakıt istasyonu imha edildi'

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna ordusunun lojistik ağında yer alan en az 37 akaryakıt istasyonu, yakıt depoları ve... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T18:21+0300

2026-07-07T18:21+0300

2026-07-07T18:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

zaporojye

nikolayev

rusya silahlı kuvvetleri

varyag

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri son 12 gün içinde Ukrayna ordusunun lojistik hatları ve akaryakıt ikmal noktalarını yoğun bir şekilde hedef aldı. 25 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda en az 37 akaryakıt istasyonu vuruldu. Bakanlık, yakıt depoları, akaryakıt istasyonları ve demiryolu düğüm noktalarına yönelik düzenlenen yülsek hassasiyetli saldırıların, Ukrayna ordusunun ulaşım ve ikmal lojistiğini felce uğratmayı hedeflediğini belirtti.Saldırıların kronolojisine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, 25 Haziran’da Nikolayev bölgesindeki akaryakıt istasyonları "Geran-2" tipi saldırı İHA’larıyla vuruldu. 26 Haziran’da Çernigov bölgesindeki Repki civarında Ukrayna askeri araçlarına yakıt sağlayan bir istasyon, 27 Haziran’da ise Zaporojye’deki iki istasyon "Seeker" tipi İHA’larla imha edildi.30 Haziran tarihli açıklamada, İHA birliklerine bağlı "Varyag" tugayının çeşitli yerleşim birimlerindeki 25 akaryakıt istasyonu ile birkaç akaryakıt tankerini vurduğu aktarıldı. 2 Temmuz’da ise Nikolayev bölgesindeki Snigiryovka kırsalında, Ukrayna ordusunun kullanımında olduğu belirtilen bir başka istasyon "Geran" İHA’larının hedefi oldu.Bakanlığın 5 Temmuz'daki açıklamasına göre, Çernigov bölgesinde Ukrayna ordusunun araçlarına aktif ikmal yapan Goroçnya, Novgorod-Severski ve Snovsk civarındaki üç tesis "Geran-2 Seeker" ve "Geran-4 Seeker" İHA'larıyla imha edildi. 6 Temmuz’da da Dnepropetrovsk bölgesine bağlı Lyubimovka, Marganets ve Odarovka yerleşimleri yakınlarında askeri amaçla kullanılan bir akaryakıt tankeri ile üç istasyonun hedef alındığı kaydedildi.Ukraynalı Silahlı Kuvvetlerinin sivillere yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu, karar alma merkezleri, komuta noktaları ve Kiev rejiminin NATO uzmanlarıyla birlikte kullandığı, malzeme tedariki, istihbarat sağlama ve hedef belirleme gibi görevleri üstlenen işletmeleri düzenli olarak hedef alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-ordusu-buyuk-saldiriyi-puskurttu-kievin-gonderdigi-625-ihadan-613u-dusuruldu-1107038116.html

ukrayna

zaporojye

nikolayev

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojye, nikolayev, rusya silahlı kuvvetleri, varyag, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)