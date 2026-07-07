https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fifa-kuresel-futbol-destekcisi-olarak-musabaka-kurallarinin-uygulanmasi-konusunda-daha-net-tavir-1107068388.html

‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’

‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’

Sputnik Türkiye

Maç sırasında kırmızı kart gören ABD milli takım forvetinin cezasının daha sonra dondurulmasını yorumlayan Çinli ünlü spor yorumcusu Yan Qiang, bu durumun uzun... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T14:26+0300

2026-07-07T14:26+0300

2026-07-07T14:26+0300

dünya

fifa

kırmızı kart

uzman

yorum

sputnik

cristiano ronaldo

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107067560_0:35:1228:726_1920x0_80_0_0_abe6e67a9147063050ff8daa8d672ede.png

Çinli spor medya kuruluşu Sike Tiyu (Sike Sport) kurucusu Yan Qiang, ABD milli takım forvetinin maç sırasında kırmızı kart görmesine rağmen cezasının dondurulmasını Sputnik’e yorumladı, tüm konuşmalara rağmen sporun siyasetten ayrılamaz olduğunu belirtti.“Bu durumda, üst düzey politikacıların doğrudan müdahalesi, yerleşik kuralların ihlal edilmesine yol açtı ki bu, uzun zamandır süregelen futbol uygulamalarıyla tamamen çelişiyor. Bence taraftarların büyük çoğunluğu da bu tür eylemleri saçma buluyor" diyen Yan, sözlerini şöyle sürdürdü:Aslında benzer örneklerin daha önce de yaşandığını dile getiren Yan, Avrupa eleme maçlarında Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğünü ve üç maçtan men edildiğini, ancak nihayetinde cezasının ertelendiğini hatırlattı.Çinli yorumcu, "Ayrıca FIFA'nın, en üst düzey yıldızların katılımını sağlamak için ‘kural dışı gevşetmelere’ başvurduğunu açıkça görüyoruz, bu da tüm turnuva düzenini ve kurallarını son derece ciddiyetsiz hale getiriyor. Gelecekte, futbolun yasal işleyişini sürdürmek için kuralların sınırlarının sıkılaştırılması ve hiçbir koşulda istismar edilebilecek gri alanların bırakılmaması gerekiyor" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa, kırmızı kart, uzman, yorum, sputnik, cristiano ronaldo, abd