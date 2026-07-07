Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fifa-kuresel-futbol-destekcisi-olarak-musabaka-kurallarinin-uygulanmasi-konusunda-daha-net-tavir-1107068388.html
‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’
‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’
Sputnik Türkiye
Maç sırasında kırmızı kart gören ABD milli takım forvetinin cezasının daha sonra dondurulmasını yorumlayan Çinli ünlü spor yorumcusu Yan Qiang, bu durumun uzun... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T14:26+0300
2026-07-07T14:26+0300
dünya
fifa
kırmızı kart
uzman
yorum
sputnik
cristiano ronaldo
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107067560_0:35:1228:726_1920x0_80_0_0_abe6e67a9147063050ff8daa8d672ede.png
Çinli spor medya kuruluşu Sike Tiyu (Sike Sport) kurucusu Yan Qiang, ABD milli takım forvetinin maç sırasında kırmızı kart görmesine rağmen cezasının dondurulmasını Sputnik’e yorumladı, tüm konuşmalara rağmen sporun siyasetten ayrılamaz olduğunu belirtti.“Bu durumda, üst düzey politikacıların doğrudan müdahalesi, yerleşik kuralların ihlal edilmesine yol açtı ki bu, uzun zamandır süregelen futbol uygulamalarıyla tamamen çelişiyor. Bence taraftarların büyük çoğunluğu da bu tür eylemleri saçma buluyor" diyen Yan, sözlerini şöyle sürdürdü:Aslında benzer örneklerin daha önce de yaşandığını dile getiren Yan, Avrupa eleme maçlarında Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğünü ve üç maçtan men edildiğini, ancak nihayetinde cezasının ertelendiğini hatırlattı.Çinli yorumcu, "Ayrıca FIFA'nın, en üst düzey yıldızların katılımını sağlamak için ‘kural dışı gevşetmelere’ başvurduğunu açıkça görüyoruz, bu da tüm turnuva düzenini ve kurallarını son derece ciddiyetsiz hale getiriyor. Gelecekte, futbolun yasal işleyişini sürdürmek için kuralların sınırlarının sıkılaştırılması ve hiçbir koşulda istismar edilebilecek gri alanların bırakılmaması gerekiyor" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107067560_108:0:1121:760_1920x0_80_0_0_2fd282bdbf77e4d96307a677629f7461.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, kırmızı kart, uzman, yorum, sputnik, cristiano ronaldo, abd
fifa, kırmızı kart, uzman, yorum, sputnik, cristiano ronaldo, abd

‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’

14:26 07.07.2026
© REUTERS / Phil NobleFolarin Balogun, 2026 Dünya Kupası maçında kırmızı kart görüyor
Folarin Balogun, 2026 Dünya Kupası maçında kırmızı kart görüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Abone ol
Maç sırasında kırmızı kart gören ABD milli takım forvetinin cezasının daha sonra dondurulmasını yorumlayan Çinli ünlü spor yorumcusu Yan Qiang, bu durumun uzun süredir süre gelen futbol uygulamalarıyla tamamen çeliştiğini vurguladı.
Çinli spor medya kuruluşu Sike Tiyu (Sike Sport) kurucusu Yan Qiang, ABD milli takım forvetinin maç sırasında kırmızı kart görmesine rağmen cezasının dondurulmasını Sputnik’e yorumladı, tüm konuşmalara rağmen sporun siyasetten ayrılamaz olduğunu belirtti.
“Bu durumda, üst düzey politikacıların doğrudan müdahalesi, yerleşik kuralların ihlal edilmesine yol açtı ki bu, uzun zamandır süregelen futbol uygulamalarıyla tamamen çelişiyor. Bence taraftarların büyük çoğunluğu da bu tür eylemleri saçma buluyor" diyen Yan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer siyasi müdahaleyle spor alanında rekabet avantajı elde edilebiliyorsa, kamuoyu oyunun kurallarının tamamen yıkılacağından endişe duyabilir.

Aslında benzer örneklerin daha önce de yaşandığını dile getiren Yan, Avrupa eleme maçlarında Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğünü ve üç maçtan men edildiğini, ancak nihayetinde cezasının ertelendiğini hatırlattı.
Çinli yorumcu, "Ayrıca FIFA'nın, en üst düzey yıldızların katılımını sağlamak için ‘kural dışı gevşetmelere’ başvurduğunu açıkça görüyoruz, bu da tüm turnuva düzenini ve kurallarını son derece ciddiyetsiz hale getiriyor. Gelecekte, futbolun yasal işleyişini sürdürmek için kuralların sınırlarının sıkılaştırılması ve hiçbir koşulda istismar edilebilecek gri alanların bırakılmaması gerekiyor" vurgusunu yaptı.
Folarin Balogun - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
SPOR
Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek: 'Bu bir 1 Nisan şakası'
5 Temmuz, 23:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала