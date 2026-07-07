https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fifa-kuresel-futbol-destekcisi-olarak-musabaka-kurallarinin-uygulanmasi-konusunda-daha-net-tavir-1107068388.html
‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’
‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’
Sputnik Türkiye
Maç sırasında kırmızı kart gören ABD milli takım forvetinin cezasının daha sonra dondurulmasını yorumlayan Çinli ünlü spor yorumcusu Yan Qiang, bu durumun uzun... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T14:26+0300
2026-07-07T14:26+0300
2026-07-07T14:26+0300
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Çinli spor medya kuruluşu Sike Tiyu (Sike Sport) kurucusu Yan Qiang, ABD milli takım forvetinin maç sırasında kırmızı kart görmesine rağmen cezasının dondurulmasını Sputnik’e yorumladı, tüm konuşmalara rağmen sporun siyasetten ayrılamaz olduğunu belirtti.“Bu durumda, üst düzey politikacıların doğrudan müdahalesi, yerleşik kuralların ihlal edilmesine yol açtı ki bu, uzun zamandır süregelen futbol uygulamalarıyla tamamen çelişiyor. Bence taraftarların büyük çoğunluğu da bu tür eylemleri saçma buluyor" diyen Yan, sözlerini şöyle sürdürdü:Aslında benzer örneklerin daha önce de yaşandığını dile getiren Yan, Avrupa eleme maçlarında Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğünü ve üç maçtan men edildiğini, ancak nihayetinde cezasının ertelendiğini hatırlattı.Çinli yorumcu, "Ayrıca FIFA'nın, en üst düzey yıldızların katılımını sağlamak için ‘kural dışı gevşetmelere’ başvurduğunu açıkça görüyoruz, bu da tüm turnuva düzenini ve kurallarını son derece ciddiyetsiz hale getiriyor. Gelecekte, futbolun yasal işleyişini sürdürmek için kuralların sınırlarının sıkılaştırılması ve hiçbir koşulda istismar edilebilecek gri alanların bırakılmaması gerekiyor" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html
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fifa, kırmızı kart, uzman, yorum, sputnik, cristiano ronaldo, abd
fifa, kırmızı kart, uzman, yorum, sputnik, cristiano ronaldo, abd
‘FIFA, küresel futbol destekçisi olarak müsabaka kurallarının uygulanması konusunda daha net tavır sergilemeli’
Maç sırasında kırmızı kart gören ABD milli takım forvetinin cezasının daha sonra dondurulmasını yorumlayan Çinli ünlü spor yorumcusu Yan Qiang, bu durumun uzun süredir süre gelen futbol uygulamalarıyla tamamen çeliştiğini vurguladı.
Çinli spor medya kuruluşu Sike Tiyu (Sike Sport) kurucusu Yan Qiang, ABD milli takım forvetinin maç sırasında kırmızı kart görmesine rağmen cezasının dondurulmasını Sputnik’e yorumladı, tüm konuşmalara rağmen sporun siyasetten ayrılamaz olduğunu belirtti.
“Bu durumda, üst düzey politikacıların doğrudan müdahalesi, yerleşik kuralların ihlal edilmesine yol açtı ki bu, uzun zamandır süregelen futbol uygulamalarıyla tamamen çelişiyor. Bence taraftarların büyük çoğunluğu da bu tür eylemleri saçma buluyor" diyen Yan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer siyasi müdahaleyle spor alanında rekabet avantajı elde edilebiliyorsa, kamuoyu oyunun kurallarının tamamen yıkılacağından endişe duyabilir.
Aslında benzer örneklerin daha önce de yaşandığını dile getiren Yan, Avrupa eleme maçlarında Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğünü ve üç maçtan men edildiğini, ancak nihayetinde cezasının ertelendiğini hatırlattı.
Çinli yorumcu, "Ayrıca FIFA'nın, en üst düzey yıldızların katılımını sağlamak için ‘kural dışı gevşetmelere’ başvurduğunu açıkça görüyoruz, bu da tüm turnuva düzenini ve kurallarını son derece ciddiyetsiz hale getiriyor. Gelecekte, futbolun yasal işleyişini sürdürmek için kuralların sınırlarının sıkılaştırılması ve hiçbir koşulda istismar edilebilecek gri alanların bırakılmaması gerekiyor" vurgusunu yaptı.