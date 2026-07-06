https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trafikte-yeni-duzenleme-icin-dugmeye-basildi-ehliyetinizden-olabilirsiniz-1107031333.html

Trafikte yeni düzenleme için düğmeye basıldı: Ehliyetinizden olabilirsiniz

Trafikte yeni düzenleme için düğmeye basıldı: Ehliyetinizden olabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Trafik güvenliliğini artırmak için yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Özellikle aday sürücüler için kurallar sıkılaştırıldı, uymayanların ise ehliyetleri... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T12:03+0300

2026-07-06T12:03+0300

2026-07-06T12:03+0300

türki̇ye

tbmm

ehliyet

sürücü adayı

trafik cezaları

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TBMM'ye sunulan yeni torba kanun özellikle aday sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Aday sürücülere sıkı takibi getiren düzenlemeye göre, drift ve makas atan, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. 161 bin 347 ehliyet iptal edildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026’ya kadar toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi. Bu süreçte en yüksek iptal sebebi alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanılması oldu.Söz konusu ihlal sebebiyle 123 bin 72 aday sürücünün belgesi elinden alındı. Aday sürücülere yönelik yaptırımlar özellikle son yıllarda yoğunlaştı. Toplam belge iptali geçen yıl 31 bin 978’e ulaşarak dönem içerisindeki en yüksek seviyesine çıktı.Kurallar değişiyorMevcut uygulamada drift yapma, makas atma veya ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeme gibi durumlarda sürücü belgeleri geçici olarak geri alınabiliyor. Daha caydırıcı olacağı düşüncesiyle yeni düzenleme ile trafik güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye düşüren bu tür ihlallerin aday sürücüler açısından da aday sürücü belgesinin iptal edilmesine yol açması öngörülüyor.Türkiye’de hâlihazırda 38 milyon 907 bin 247 ehliyet sahibi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75’i aday sürücülerden oluşuyor. Aday sürücülerin toplam sürücüler içerisindeki payı ise yüzde 8,7 seviyesinde seyrediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ehliyet-almak-isteyen-herkesi-ilgilendiriyor-maliyeti-40-bin-lirayi-geciyor--1106456971.html

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tbmm, ehliyet, sürücü adayı, trafik cezaları