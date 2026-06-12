https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ehliyet-almak-isteyen-herkesi-ilgilendiriyor-maliyeti-40-bin-lirayi-geciyor--1106456971.html
Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: Maliyeti 40 bin lirayı geçiyor
Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: Maliyeti 40 bin lirayı geçiyor
Sputnik Türkiye
Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının kurs ücreti, sınav ücreti, harç ücreti gibi kalemlere yapacağı harcama miktarı 40 bin lirayı buluyor. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T13:32+0300
2026-06-12T13:32+0300
2026-06-12T13:32+0300
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ehliyet ücreti
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Ehliyet almak isteyenler kurs, sınav, harç ve evrak giderleri gibi harcamalar için cep yakıyor. Güncel maliyet tablosuna göre, 2026 yılı itibarıyla B sınıfı bir ehliyet alabilmek için adayların ödemesi gereken toplam tutar, tüm aşamaların ilk seferde başarıyla geçilmesi durumunda dahi 40 bin lirayı buluyor. Sürücü kursları 25 bin lira seviyesindeYenişafak'ın haberine göre, 2026 yılı için standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban ücreti 25.000 TL seviyesinde uygulanıyor. Öte yandan adayların teorik bilgilerinin ölçüldüğü e-sınav için 1.250 TL, direksiyon uygulama sınavı için ise 2.800 TL ödeme yapması gerekiyor.Yine B sınıfı ehliyet harcı, sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf bedelleri de eklendiğinde rakam yükseliyor. İlk seferde geçemezseniz ekstra para ödemek zorundasınız Sistem sürücü adaylarına hem teorik hem de pratik sınav için 4’er hak tanıyor. Ancak başarısız olunan her bir sınav, toplam maliyetin artmasına neden oluyor. Yazılı sınavdan kalan adayların yeniden sınava girmek için her defasında 1.250 TL ödemesi gerekirken, direksiyon sınavında başarısız olan adayların zorunlu olarak iki telafi dersi daha alması ve bu derslerin ücretlerini ödemesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/degerli-kagit-ucretlerine-2026-zammi-pasaport-ehliyet-kimlik-ucretleri-artti-1102139582.html
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ehliyet, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, ücret
ehliyet, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, ücret
Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: Maliyeti 40 bin lirayı geçiyor
Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının kurs ücreti, sınav ücreti, harç ücreti gibi kalemlere yapacağı harcama miktarı 40 bin lirayı buluyor.
Ehliyet almak isteyenler kurs, sınav, harç ve evrak giderleri gibi harcamalar için cep yakıyor. Güncel maliyet tablosuna göre, 2026 yılı itibarıyla B sınıfı bir ehliyet alabilmek için adayların ödemesi gereken toplam tutar, tüm aşamaların ilk seferde başarıyla geçilmesi durumunda dahi 40 bin lirayı buluyor.
Sürücü kursları 25 bin lira seviyesinde
Yenişafak'ın haberine göre, 2026 yılı için standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban ücreti 25.000 TL seviyesinde uygulanıyor. Öte yandan adayların teorik bilgilerinin ölçüldüğü e-sınav için 1.250 TL, direksiyon uygulama sınavı için ise 2.800 TL ödeme yapması gerekiyor.
Yine B sınıfı ehliyet harcı, sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf bedelleri de eklendiğinde rakam yükseliyor.
İlk seferde geçemezseniz ekstra para ödemek zorundasınız
Sistem sürücü adaylarına hem teorik hem de pratik sınav için 4’er hak tanıyor. Ancak başarısız olunan her bir sınav, toplam maliyetin artmasına neden oluyor. Yazılı sınavdan kalan adayların yeniden sınava girmek için her defasında 1.250 TL ödemesi gerekirken, direksiyon sınavında başarısız olan adayların zorunlu olarak iki telafi dersi daha alması ve bu derslerin ücretlerini ödemesi gerekiyor.