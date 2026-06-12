https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ehliyet-almak-isteyen-herkesi-ilgilendiriyor-maliyeti-40-bin-lirayi-geciyor--1106456971.html

Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: Maliyeti 40 bin lirayı geçiyor

Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor: Maliyeti 40 bin lirayı geçiyor

Sputnik Türkiye

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının kurs ücreti, sınav ücreti, harç ücreti gibi kalemlere yapacağı harcama miktarı 40 bin lirayı buluyor. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:32+0300

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Ehliyet almak isteyenler kurs, sınav, harç ve evrak giderleri gibi harcamalar için cep yakıyor. Güncel maliyet tablosuna göre, 2026 yılı itibarıyla B sınıfı bir ehliyet alabilmek için adayların ödemesi gereken toplam tutar, tüm aşamaların ilk seferde başarıyla geçilmesi durumunda dahi 40 bin lirayı buluyor. Sürücü kursları 25 bin lira seviyesindeYenişafak'ın haberine göre, 2026 yılı için standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban ücreti 25.000 TL seviyesinde uygulanıyor. Öte yandan adayların teorik bilgilerinin ölçüldüğü e-sınav için 1.250 TL, direksiyon uygulama sınavı için ise 2.800 TL ödeme yapması gerekiyor.Yine B sınıfı ehliyet harcı, sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf bedelleri de eklendiğinde rakam yükseliyor. İlk seferde geçemezseniz ekstra para ödemek zorundasınız Sistem sürücü adaylarına hem teorik hem de pratik sınav için 4’er hak tanıyor. Ancak başarısız olunan her bir sınav, toplam maliyetin artmasına neden oluyor. Yazılı sınavdan kalan adayların yeniden sınava girmek için her defasında 1.250 TL ödemesi gerekirken, direksiyon sınavında başarısız olan adayların zorunlu olarak iki telafi dersi daha alması ve bu derslerin ücretlerini ödemesi gerekiyor.

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