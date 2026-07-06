https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ogretim-gorevlisi-hoca-unlu-estetik-cerrahlarini-dolandirip-avrupaya-kacti-kredi-ceken-de-var-evini-1107030512.html

Öğretim görevlisi hoca, ünlü estetik cerrahlarını dolandırıp Avrupa'ya kaçtı: Kredi çeken de var evini satan da

Öğretim görevlisi hoca, ünlü estetik cerrahlarını dolandırıp Avrupa'ya kaçtı: Kredi çeken de var evini satan da

Sputnik Türkiye

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim görevlisinin, 'ABD borsasında yüksek kazanç' vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da olduğu çok... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T11:26+0300

2026-07-06T11:26+0300

2026-07-06T11:26+0300

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan olayda, doktor öğretim görevlisi Fatih A.'nın aralarında ünlü cerrahların da olduğu onlarca sağlık çalışanını 'ABD borsasında yüksek kazanç' vaadiyle dolandırdığı iddia edildi. Öğretim görevlisinin milyonlarca lirayı aldıktan sonra Paris'e gittiği belirtilirken, mağdurların bazılarının kredi çektiği hatta bir mağdurun evini sattığı ifade edildi. Döviz bazında yüksek kazanç iddiasıHürriyet'in haberine göre, hastanede yıllarca anestezi teknikeri olarak çalıştıktan sonra öğretim görevine yükselen Fatih A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı. Bu sayede de Akdeniz Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle adına tescil ettirdi.Ünlü profesör yaşananları anlattı: 1 milyon dolar kayıpFatih A.'ya para kaptırdığı iddia edilen isimlerden ünlü bir cerrah neler yaşadığını şöyle anlattı: "Bana geldi ve bir yazılım yaptığını, bu yazılım sayesinde Amerikan Borsası’nda güvenli ve kazançlı alım satım yaptığını söyledi. Farklı hastanelerden birçok sağlık çalışanı bu şahsa yüklü miktarda para vermiş. Öyle ki bazı arkadaşlarımız evini ipotek ettirip kredi çekerek bu şahsa para verdi. Ben de bu sisteme dahil olanlar arasındayım.Fatih, ‘Paranız enflasyon karşısında erimesin. Döviz bazlı yurtdışı borsası var. Ama gece oynanıyor. Siz iş yoğunluğundan yapamazsınız’ diyerek beni ikna etti. Ayrıca bir algoritma oluşturduğunu, bu sayede hiç kaybetme riski olmadığını anlattı. Parasını çekmek isteyenleri ise ‘Kâr oranınız düşer’ diyerek sistemde kalmaya ikna ediyordu. WhatsApp’tan görüntüler gönderip ‘Şu kadar kârdasınız’ diye bilgi veriyordu. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Paris’te olduğunu öğrendik. O kadar yüzsüz ki paramızı alıp kaçtı, bir de yurtdışından telefonlarımızı açıyor. Ama döneceğini sanmıyoruz. Bu adam 5-6 yıldır bu işi yapıyordu. Banka müdürleri bu adamı ayakta karşılıyordu. Bu sistemdeki kaybım 1 milyon doların üzerinde. Avukatımla uzun bir görüşme yaptım. Suç duyurusunda bulunduk. Mağdur ifadeleri alınmaya devam ediyormuş. 50’nin üzerinde mağdur olduğunu düşünüyoruz. Şahsın kaçtığı habere yayıldıkça mağdur sayısı artıyor. Sisteme az miktarda para koyanların bazıları ise şikayetçi olmamış.”Evinin tapusunu verdim Mağdur profesörlerden bir diğeri ise Fatih A.'nın borsada ve emlak piyasalarındaki yatırım tavsiyeleriyle kendine geldiğini belirterek, "Güvenimi sağladıktan sonra yatırım amaçlı bir ev önerisi ile bana geldi. Evi seçtik fakat evin elden çıkarılma sürecindeki işlemlerin uzun sürdüğünü bu nedenle evin kendi üzerine yapılmasını bu sayede benim bürokratik işlemlerle uğraşmayacağımı anlattı. Ben de satın aldığım evi bu şahsın üzerine yaptım. Birkaç gün önce yakın çevremden Fatih A. isimli şahsın çok sayıda kişiyi dolandırarak kaçtığını öğrendim. Ve hemen suç duyurusunda bulundum.” ifadelerini kullandı. Kendi Paris'e kaçtı eşi gözaltına alındı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de soruşturmanın devam ettiğini belirterek “Söz konusu şahsın yatırım vaadi ile para toplayıp birden fazla kişiyi mağdur ettiği iddiası ile ilgili konu tüm yönleriyle araştırılıyor. İlk belirlemelere göre Fatih A. isimli şahsın yurtdışına çıktığı bilgisi edinilmiş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Kliniği EMG Teknikeri olarak görev yapan eşi Fatma A. ise gözaltına alınmıştır” bilgilerini verdi.Fatih A. ise hakkındaki iddiaları soran muhabire yanıt vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/istanbulda-cagri-merkezi-kurdular-avrupalilari-dolandirdilar-uluslararasi-dolandiricilik-cetesi-1106971295.html

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