https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/istanbulda-cagri-merkezi-kurdular-avrupalilari-dolandirdilar-uluslararasi-dolandiricilik-cetesi-1106971295.html

İstanbul'da 'çağrı merkezi' kurdular, Avrupalıları dolandırdılar: Uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi

İstanbul'da 'çağrı merkezi' kurdular, Avrupalıları dolandırdılar: Uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanan suç örgütünün çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırdığı... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T11:58+0300

2026-07-03T11:58+0300

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İstanbul Maslak'ta kurdukları 'çağrı merkezi' üzerinden yapay zeka yazılımları kullanarak Çekya ve Avrupa ülkelerindeki çok sayıda kişiyi 'polis, savcı, asker ve banka görevlisi' diyerek arayıp dolandıran uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi. Ofiste yabancı uyruklu 80 kişinin çalıştığı ortaya çıktı.Maslak'taki ofiste 80 yabancı uyruklunun çalıştığı ortaya çıktıOperasyonun detayları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Gürlek, "Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir." ifadelerini kullandı.Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları belirlendiSoruşturma kapsamındaki operasyona ilişkin bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:"İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır. Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu, mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur."

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