https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/izmirde-rusvet-davasi-icra-mudur-yardimcisi-ve-katibe-hapis-cezasi-verildi-1107046312.html
İzmir'de rüşvet davası: İcra müdür yardımcısı ve katibe hapis cezası verildi
İzmir'de rüşvet davası: İcra müdür yardımcısı ve katibe hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de icra dosyasını öne alma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B. hakkında karar çıktı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T17:48+0300
2026-07-06T17:48+0300
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ceza
icra
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İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, icra dosyasını öne alma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B.'nin karar duruşması görüldü.Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'rüşvet almak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.Savunmalarında suçlamaları reddeden sanık avukatları, müvekkillerinin rüşvet aldığına ilişkin somut delil bulunmadığını savundu. Y.D.'nin avukatı, olayın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediğini belirtirken, B.B.'nin avukatı ise müvekkilinin herhangi bir menfaat sağlamadığını ve kamu zararına yol açmadığını öne sürdü.Son sözleri sorulan sanıklardan B.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Y.D. ise rüşvet iddiasının gerçeği yansıtmadığını, olayın kendisine yönelik bir tuzak olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıkları Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında önce 6'şar yıl hapis cezasına mahkûm etti. Daha sonra uygulanan indirimlerle cezalar 2 yıl 6'şar aya düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rusvet-almak-sucundan-yargilanan-icra-mudur-yardimcisi-ile-icra-katibine-12-yila-kadar-hapis-istemi-1105318513.html
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i̇zmir, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, ceza, icra, i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇zmir, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, ceza, icra, i̇cra ve i̇flas kanunu
İzmir'de rüşvet davası: İcra müdür yardımcısı ve katibe hapis cezası verildi
İzmir'de icra dosyasını öne alma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B. hakkında karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, icra dosyasını öne alma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B.'nin karar duruşması görüldü.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'rüşvet almak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.
Savunmalarında suçlamaları reddeden sanık avukatları, müvekkillerinin rüşvet aldığına ilişkin somut delil bulunmadığını savundu.
Y.D.'nin avukatı, olayın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediğini belirtirken, B.B.'nin avukatı ise müvekkilinin herhangi bir menfaat sağlamadığını ve kamu zararına yol açmadığını öne sürdü.
Son sözleri sorulan sanıklardan B.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Y.D. ise rüşvet iddiasının gerçeği yansıtmadığını, olayın kendisine yönelik bir tuzak olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkları Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında önce 6'şar yıl hapis cezasına mahkûm etti. Daha sonra uygulanan indirimlerle cezalar 2 yıl 6'şar aya düşürüldü.