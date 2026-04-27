İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rusvet-almak-sucundan-yargilanan-icra-mudur-yardimcisi-ile-icra-katibine-12-yila-kadar-hapis-istemi-1105318513.html
'Rüşvet almak' suçundan yargılanan icra müdür yardımcısı ile icra katibine 12 yıla kadar hapis istemi
'Rüşvet almak' suçundan yargılanan icra müdür yardımcısı ile icra katibine 12 yıla kadar hapis istemi
İzmir'de mayıs 2025 tarihinde icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında 180 bin TL istedikleri iddiası üzerine başlatılan... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T19:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg
İcra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B.'nin yargılanmasına devam edildi.İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, iki sanığın da 'rüşvet almak' suçunu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerini belirterek, 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmaları için mahkemeden istenen süre üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların 'rüşvet almak' suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtiliyor.İddianamede sanıkların TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/sanliurfada-gida-skandali-5-bin-koli-curuk-yumurta-imha-edildi-1105316905.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f1d16998ff266ddac901b1ada248bf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, i̇cra, i̇cra memuru, rüşvet
i̇zmir, i̇cra, i̇cra memuru, rüşvet

'Rüşvet almak' suçundan yargılanan icra müdür yardımcısı ile icra katibine 12 yıla kadar hapis istemi

19:52 27.04.2026
İzmir'de mayıs 2025 tarihinde icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında 180 bin TL istedikleri iddiası üzerine başlatılan soruşturmada söz konusu icra memurlarının 12 yıla kadar hapsi istendi.
İcra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B.'nin yargılanmasına devam edildi.
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, iki sanığın da 'rüşvet almak' suçunu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerini belirterek, 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmaları için mahkemeden istenen süre üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların 'rüşvet almak' suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtiliyor.
İddianamede sanıkların TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
Şanlıurfa’da gıda skandalı: 5 bin koli çürük yumurta imha edildi
