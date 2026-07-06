İsveç'te şaşırtan keşif: Kurtlarla ilgili bilinenler değişiyor
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİsveç'te bulunan 5 bin yıllık kurt kalıntıları
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İsveç açıklarında bulunan bir adadaki 5 bin yıllık kurt kalıntıları, tarih öncesi insanların kurtlarla sanılandan çok daha yakın ilişkiler kurmuş olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, hayvanların insanlar tarafından adaya taşındığını ve uzun süre birlikte yaşamış olabileceklerini belirtti.
İsveç açıklarındaki küçük ve izole bir adada bulunan kurt kalıntıları, insanların tarih öncesi dönemde kurtlarla yalnızca avcı-av ilişkisi kurmadığını, onları yerleşim alanlarına getirip uzun süre yanlarında yaşamalarına izin vermiş olabileceklerini gösterdi. Araştırmacılar, bu keşfin kurtların evcilleşme sürecine ilişkin bugüne kadar kabul edilen görüşleri yeniden değerlendirebileceğini ifade etti.
Araştırma, Francis Crick Enstitüsü, Stockholm Üniversitesi, Aberdeen Üniversitesi ve Doğu Anglia Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlandı.
Adaya insanlar götürmüş olabilir
Araştırmacılar, İsveç'e bağlı Stora Karlsö Adası'ndaki Stora Förvar Mağarası'nda yaklaşık 3 bin ila 5 bin yıllık iki kurt kalıntısı buldu. Doğal kara memelilerinin bulunmadığı bu adaya kurtların kendi başlarına ulaşmasının mümkün olmadığı belirtilirken, hayvanların insanlar tarafından tekneyle adaya taşındığı değerlendirildi.
Genetik analizler, bulunan hayvanların köpek değil gerçek kurt olduğunu ortaya koydu. Ayrıca kurtlarda köpek atalarına ait herhangi bir genetik iz bulunmadı.
Araştırmanın başyazarlarından Aberdeen Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Linus Girdland-Flink, "Bu kurtların uzak bir adada bulunması tamamen beklenmedik bir keşifti. İnsanlarla birlikte yaşamış, onların yiyeceklerini tüketmiş ve yalnızca tekneyle ulaşabilecekleri bir yerde bulunmuş olmaları, geçmişte insanlar ile kurtlar arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor." dedi.
İnsanlarla aynı besinleri tüketmişler
Araştırmacılar, kurtların yaşamları boyunca tükettikleri besinleri de analiz etti. Sonuçlar, hayvanların büyük ölçüde fok ve balık tükettiğini, yani adadaki insanların beslenme düzenine oldukça benzer şekilde beslendiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bunun kurtların insanlar tarafından beslendiğine işaret edebileceğini belirtti.
Ayrıca kurtlardan birinin genetik çeşitliliğinin oldukça düşük olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun izole yaşamın doğal sonucu olabileceği gibi, insanların hayvanları belirli şekilde yönetmiş veya kontrol etmiş olabileceği ihtimalini de güçlendirdiğini ifade etti.
Evcilleşme süreci yeniden tartışılıyor
Araştırmacılar, bulunan kurtların tamamen evcilleştirilmiş olup olmadığını henüz kesin olarak söyleyemiyor. Ancak hayvanların insanlar tarafından adaya getirilmesi, aynı besinlerle beslenmesi ve uzun süre yaşamlarını sürdürebilmesi, insanlar ile kurtlar arasında süreklilik gösteren bilinçli bir ilişki bulunduğunu düşündürüyor.
Araştırmanın kıdemli yazarı, Francis Crick Enstitüsü Antik Genomik Laboratuvarı araştırmacısı Pontus Skoglund, "Onun bir köpek değil kurt olduğunu görmek bizim için büyük sürpriz oldu. Bu bulgu, bazı toplulukların kurtları yerleşim alanlarında tutmuş ve onlarda bir değer görmüş olabileceğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı.
Bilim insanları ayrıca, bulunan kurtlardan birinin ciddi bir bacak yaralanmasına rağmen uzun süre yaşamaya devam ettiğini belirtti. Araştırmacılar, bu durumun hayvanın insanlar tarafından bakılmış veya korunmuş olabileceğine dair en güçlü ipuçlarından biri olduğunu değerlendirdi.