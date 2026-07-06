https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/isvecte-sasirtan-kesif-kurtlarla-ilgili-bilinenler-degisiyor-1107036231.html

İsveç'te şaşırtan keşif: Kurtlarla ilgili bilinenler değişiyor

İsveç'te şaşırtan keşif: Kurtlarla ilgili bilinenler değişiyor

Sputnik Türkiye

İsveç açıklarında bulunan bir adadaki 5 bin yıllık kurt kalıntıları, tarih öncesi insanların kurtlarla sanılandan çok daha yakın ilişkiler kurmuş olabileceğini... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T13:45+0300

2026-07-06T13:45+0300

2026-07-06T13:45+0300

yaşam

kurt

i̇sveç

köpek

evcilleştirme

tarih

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107036076_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_3131f30e5e0450e8027bf1b048392bae.png

İsveç açıklarındaki küçük ve izole bir adada bulunan kurt kalıntıları, insanların tarih öncesi dönemde kurtlarla yalnızca avcı-av ilişkisi kurmadığını, onları yerleşim alanlarına getirip uzun süre yanlarında yaşamalarına izin vermiş olabileceklerini gösterdi. Araştırmacılar, bu keşfin kurtların evcilleşme sürecine ilişkin bugüne kadar kabul edilen görüşleri yeniden değerlendirebileceğini ifade etti.Araştırma, Francis Crick Enstitüsü, Stockholm Üniversitesi, Aberdeen Üniversitesi ve Doğu Anglia Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlandı.Adaya insanlar götürmüş olabilirAraştırmacılar, İsveç'e bağlı Stora Karlsö Adası'ndaki Stora Förvar Mağarası'nda yaklaşık 3 bin ila 5 bin yıllık iki kurt kalıntısı buldu. Doğal kara memelilerinin bulunmadığı bu adaya kurtların kendi başlarına ulaşmasının mümkün olmadığı belirtilirken, hayvanların insanlar tarafından tekneyle adaya taşındığı değerlendirildi.Genetik analizler, bulunan hayvanların köpek değil gerçek kurt olduğunu ortaya koydu. Ayrıca kurtlarda köpek atalarına ait herhangi bir genetik iz bulunmadı.İnsanlarla aynı besinleri tüketmişlerAraştırmacılar, kurtların yaşamları boyunca tükettikleri besinleri de analiz etti. Sonuçlar, hayvanların büyük ölçüde fok ve balık tükettiğini, yani adadaki insanların beslenme düzenine oldukça benzer şekilde beslendiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bunun kurtların insanlar tarafından beslendiğine işaret edebileceğini belirtti.Ayrıca kurtlardan birinin genetik çeşitliliğinin oldukça düşük olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun izole yaşamın doğal sonucu olabileceği gibi, insanların hayvanları belirli şekilde yönetmiş veya kontrol etmiş olabileceği ihtimalini de güçlendirdiğini ifade etti.Evcilleşme süreci yeniden tartışılıyorAraştırmacılar, bulunan kurtların tamamen evcilleştirilmiş olup olmadığını henüz kesin olarak söyleyemiyor. Ancak hayvanların insanlar tarafından adaya getirilmesi, aynı besinlerle beslenmesi ve uzun süre yaşamlarını sürdürebilmesi, insanlar ile kurtlar arasında süreklilik gösteren bilinçli bir ilişki bulunduğunu düşündürüyor.Bilim insanları ayrıca, bulunan kurtlardan birinin ciddi bir bacak yaralanmasına rağmen uzun süre yaşamaya devam ettiğini belirtti. Araştırmacılar, bu durumun hayvanın insanlar tarafından bakılmış veya korunmuş olabileceğine dair en güçlü ipuçlarından biri olduğunu değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bilim-insanlari-uyardi-okyanus-yuzeyi-sicakliklari-haziran-ayinda-rekor-kirdi-1106907629.html

i̇sveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurt, i̇sveç, köpek, evcilleştirme, tarih