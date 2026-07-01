https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bilim-insanlari-uyardi-okyanus-yuzeyi-sicakliklari-haziran-ayinda-rekor-kirdi-1106907629.html

Bilim insanları uyardı: Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı

Bilim insanları uyardı: Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, kutup bölgeleri dışındaki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının haziran ayında tüm zamanların en yüksek... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T12:01+0300

2026-07-01T12:01+0300

2026-07-01T12:01+0300

yaşam

avrupa

antarktika

okyanus

hiroşima

dünya

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106907416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7c54c2b6a0ad2756328dfeb304cbce5.jpg

Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), kutup bölgeleri dışındaki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının haziran ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Uzmanlar, bu gelişmenin hava olayları, küresel iklim sistemi ve deniz ekosistemleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.Copernicus'un verilerine göre, 21 Haziran'da ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları, aynı dönemde kaydedilen 2023 ve 2024 rekorlarını geride bıraktı. Bilim insanları, El Nino olayının ilk işaretlerinden biri olabileceğini değerlendiriyor.Aşırı hava olayları yeniden artabilirUzmanlar, 2023 yılında kırılan önceki rekorun ardından El Nino'nun etkisiyle dünya genelinde sıcak hava dalgaları, seller ve şiddetli fırtınaların yaşandığını hatırlattı. Bu yıl kaydedilen daha yüksek sıcaklıkların da benzer hatta daha güçlü iklim olaylarını tetikleyebileceği ifade edildi.Son haftalarda Avrupa'nın birçok bölgesinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken, Antarktika'da da kış mevsimine rağmen olağan dışı yüksek sıcaklıklar gözlemlendi.Okyanuslar küresel ısınmanın en büyük yükünü taşıyorBilim insanlarına göre küresel iklim değişikliğinin etkilerini anlamada yalnızca kara sıcaklıklarını değil, okyanusları da izlemek büyük önem taşıyor. Okyanuslar, fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan fazla ısının yüzde 90'dan fazlasını emiyor. Bu nedenle denizlerdeki sıcaklık artışı, Dünya'nın enerji dengesindeki bozulmanın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildi.Geçen yıl Dünya sisteminde biriken fazla enerji miktarının 23 zettajoule ile rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, bu değerin son yirmi yıl ortalamasının iki katından fazla olduğu ifade edildi.Araştırmalara göre okyanuslara aktarılan enerji miktarı da hızla artıyor. 2020 yılında okyanuslara her saniye yaklaşık beş Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerji aktarılırken, geçen yıl bu miktarın saniyede yaklaşık 11 Hiroşima bombasına denk geldiği hesaplandı.'Yeni rekorlar görülebilir'Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi bünyesindeki Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yıllık zirvesinin genellikle temmuz ve ağustos aylarında görüldüğünü hatırlatarak mevcut tablonun daha da kötüleşebileceğini söyledi.Buontempo, "Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde seyretmesi ve El Nino nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorları görmemiz muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rekor-sicakliklar-isvicre-alplerinde-gorulmemis-buzul-erimesine-neden-oluyor-1106879352.html

antarktika

okyanus

hiroşima

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, antarktika, okyanus, hiroşima, dünya, avrupa birliği