https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bilim-insanlari-uyardi-okyanus-yuzeyi-sicakliklari-haziran-ayinda-rekor-kirdi-1106907629.html
Bilim insanları uyardı: Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı
Bilim insanları uyardı: Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı
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Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, kutup bölgeleri dışındaki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının haziran ayında tüm zamanların en yüksek... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), kutup bölgeleri dışındaki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının haziran ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Uzmanlar, bu gelişmenin hava olayları, küresel iklim sistemi ve deniz ekosistemleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.Copernicus'un verilerine göre, 21 Haziran'da ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları, aynı dönemde kaydedilen 2023 ve 2024 rekorlarını geride bıraktı. Bilim insanları, El Nino olayının ilk işaretlerinden biri olabileceğini değerlendiriyor.Aşırı hava olayları yeniden artabilirUzmanlar, 2023 yılında kırılan önceki rekorun ardından El Nino'nun etkisiyle dünya genelinde sıcak hava dalgaları, seller ve şiddetli fırtınaların yaşandığını hatırlattı. Bu yıl kaydedilen daha yüksek sıcaklıkların da benzer hatta daha güçlü iklim olaylarını tetikleyebileceği ifade edildi.Son haftalarda Avrupa'nın birçok bölgesinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken, Antarktika'da da kış mevsimine rağmen olağan dışı yüksek sıcaklıklar gözlemlendi.Okyanuslar küresel ısınmanın en büyük yükünü taşıyorBilim insanlarına göre küresel iklim değişikliğinin etkilerini anlamada yalnızca kara sıcaklıklarını değil, okyanusları da izlemek büyük önem taşıyor. Okyanuslar, fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan fazla ısının yüzde 90'dan fazlasını emiyor. Bu nedenle denizlerdeki sıcaklık artışı, Dünya'nın enerji dengesindeki bozulmanın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildi.Geçen yıl Dünya sisteminde biriken fazla enerji miktarının 23 zettajoule ile rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, bu değerin son yirmi yıl ortalamasının iki katından fazla olduğu ifade edildi.Araştırmalara göre okyanuslara aktarılan enerji miktarı da hızla artıyor. 2020 yılında okyanuslara her saniye yaklaşık beş Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerji aktarılırken, geçen yıl bu miktarın saniyede yaklaşık 11 Hiroşima bombasına denk geldiği hesaplandı.'Yeni rekorlar görülebilir'Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi bünyesindeki Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yıllık zirvesinin genellikle temmuz ve ağustos aylarında görüldüğünü hatırlatarak mevcut tablonun daha da kötüleşebileceğini söyledi.Buontempo, "Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde seyretmesi ve El Nino nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorları görmemiz muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rekor-sicakliklar-isvicre-alplerinde-gorulmemis-buzul-erimesine-neden-oluyor-1106879352.html
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avrupa, antarktika, okyanus, hiroşima, dünya, avrupa birliği
Bilim insanları uyardı: Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, kutup bölgeleri dışındaki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Yetkililer, El Nino ile birlikte aşırı hava olaylarının artabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), kutup bölgeleri dışındaki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının haziran ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Uzmanlar, bu gelişmenin hava olayları, küresel iklim sistemi ve deniz ekosistemleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.
Copernicus'un verilerine göre, 21 Haziran'da ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları, aynı dönemde kaydedilen 2023 ve 2024 rekorlarını geride bıraktı. Bilim insanları, El Nino olayının ilk işaretlerinden biri olabileceğini değerlendiriyor.
Aşırı hava olayları yeniden artabilir
Uzmanlar, 2023 yılında kırılan önceki rekorun ardından El Nino'nun etkisiyle dünya genelinde sıcak hava dalgaları, seller ve şiddetli fırtınaların yaşandığını hatırlattı. Bu yıl kaydedilen daha yüksek sıcaklıkların da benzer hatta daha güçlü iklim olaylarını tetikleyebileceği ifade edildi.
Son haftalarda Avrupa'nın birçok bölgesinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken, Antarktika'da da kış mevsimine rağmen olağan dışı yüksek sıcaklıklar gözlemlendi.
Okyanuslar küresel ısınmanın en büyük yükünü taşıyor
Bilim insanlarına göre küresel iklim değişikliğinin etkilerini anlamada yalnızca kara sıcaklıklarını değil, okyanusları da izlemek büyük önem taşıyor. Okyanuslar, fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan fazla ısının yüzde 90'dan fazlasını emiyor. Bu nedenle denizlerdeki sıcaklık artışı, Dünya'nın enerji dengesindeki bozulmanın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildi.
Geçen yıl Dünya sisteminde biriken fazla enerji miktarının 23 zettajoule ile rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, bu değerin son yirmi yıl ortalamasının iki katından fazla olduğu ifade edildi.
Araştırmalara göre okyanuslara aktarılan enerji miktarı da hızla artıyor. 2020 yılında okyanuslara her saniye yaklaşık beş Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerji aktarılırken, geçen yıl bu miktarın saniyede yaklaşık 11 Hiroşima bombasına denk geldiği hesaplandı.
'Yeni rekorlar görülebilir'
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi bünyesindeki Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yıllık zirvesinin genellikle temmuz ve ağustos aylarında görüldüğünü hatırlatarak mevcut tablonun daha da kötüleşebileceğini söyledi.
Buontempo, "Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde seyretmesi ve El Nino nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorları görmemiz muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.