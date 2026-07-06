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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/bakan-gurlek-hic-kimse-turk-mahkemelerine-parmak-sallayamaz-1107046549.html
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu belirterek, devam eden yargı süreçlerine yönelik uluslararası açıklamalara... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/izmirde-rusvet-davasi-icra-mudur-yardimcisi-ve-katibe-hapis-cezasi-verildi-1107046312.html
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Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz

18:07 06.07.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu belirterek, devam eden yargı süreçlerine yönelik uluslararası açıklamalara tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Paylaşımında Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye’nin yargı süreçleri; yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa’ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler. Buradan açıkça ifade ediyorum: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı millî iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
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