https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/macron-suriyeyi-ziyaret-edecek-1107022301.html
Macron, Suriye'yi ziyaret edecek
Macron, Suriye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanına giren konuların ele alınması amacıyla Suriye'ye resmi bir... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T21:04+0300
2026-07-05T21:04+0300
2026-07-05T21:04+0300
dünya
suriye
fransa
ziyaret
resmi ziyaret
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
ikili görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102832980_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f41ce435cbc7939e83f14ce41ad119e5.jpg
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yatırımcılar ve Fransız şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Suriye'ye geleceğini duyurdu.Ziyaretin, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik bir adım olmasının yanı sıra siyasi konuların da ele alınmasını amaçladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/macron-ortadoguya-gonderilen-charles-de-gaulle-gemisi-fransaya-donuyor-1106992724.html
suriye
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102832980_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_32b907dc081b9f66b95031e892686de6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, fransa, ziyaret, resmi ziyaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
suriye, fransa, ziyaret, resmi ziyaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
Macron, Suriye'yi ziyaret edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanına giren konuların ele alınması amacıyla Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yatırımcılar ve Fransız şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Suriye'ye geleceğini duyurdu.
Ziyaretin, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik bir adım olmasının yanı sıra siyasi konuların da ele alınmasını amaçladığı ifade edildi.