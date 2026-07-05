Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/macron-suriyeyi-ziyaret-edecek-1107022301.html
Macron, Suriye'yi ziyaret edecek
Macron, Suriye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanına giren konuların ele alınması amacıyla Suriye'ye resmi bir... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T21:04+0300
2026-07-05T21:04+0300
dünya
suriye
fransa
ziyaret
resmi ziyaret
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
ikili görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102832980_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f41ce435cbc7939e83f14ce41ad119e5.jpg
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yatırımcılar ve Fransız şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Suriye'ye geleceğini duyurdu.Ziyaretin, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik bir adım olmasının yanı sıra siyasi konuların da ele alınmasını amaçladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/macron-ortadoguya-gonderilen-charles-de-gaulle-gemisi-fransaya-donuyor-1106992724.html
suriye
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102832980_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_32b907dc081b9f66b95031e892686de6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, fransa, ziyaret, resmi ziyaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
suriye, fransa, ziyaret, resmi ziyaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme

Macron, Suriye'yi ziyaret edecek

21:04 05.07.2026
© AP Photo / Stephanie LecocqAhmed Şara ve Emmanuel Macron
Ahmed Şara ve Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanına giren konuların ele alınması amacıyla Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yatırımcılar ve Fransız şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Suriye'ye geleceğini duyurdu.
Ziyaretin, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik bir adım olmasının yanı sıra siyasi konuların da ele alınmasını amaçladığı ifade edildi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
DÜNYA
Macron: Ortadoğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'ya dönüyor
Dün, 04:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала