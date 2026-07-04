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Macron: Ortadoğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'ya dönüyor
Macron: Ortadoğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'ya dönüyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İran savaşı sonrası Ortadoğu'ya gönderilen uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Fransa'ya dönüş yolunda olduğunu... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İran savaşı sonrasında Ortadoğu'ya konuşlandırılan Charles de Gaulle uçak gemisinin Toulon Limanı'na dönüş yolunda olduğunu duyurdu.Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bölgedeki güvenlik koşullarını ve değişen ihtiyaçları değerlendirdiklerini aktaran Macron,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı, Charles de Gaulle'ün halihazırda Akdeniz'de seyrini sürdürdüğünü bildirdi.Charles de Gaulle, savaşın başlamasının ardından Macron'un talimatıyla Ortadoğu'ya gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-cop-yangini-7-hektardan-fazla-alan-yandi-1106991700.html
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ortadoğu, i̇ran, umman, abd, elysee sarayı, charles de gaulle
ortadoğu, i̇ran, umman, abd, elysee sarayı, charles de gaulle

Macron: Ortadoğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'ya dönüyor

04:56 04.07.2026
© Dursun AydemirEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Dursun Aydemir
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İran savaşı sonrası Ortadoğu'ya gönderilen uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Fransa'ya dönüş yolunda olduğunu açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İran savaşı sonrasında Ortadoğu'ya konuşlandırılan Charles de Gaulle uçak gemisinin Toulon Limanı'na dönüş yolunda olduğunu duyurdu.
Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bölgedeki güvenlik koşullarını ve değişen ihtiyaçları değerlendirdiklerini aktaran Macron,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Fransa, Ortadoğu'ya mayın temizleme araçları gönderdi; bunlar arasında özellikle iki mayın avcısı yer alıyor.

İki fırkateyn ve bir deniz devriye uçağıyla birlikte, bu araçlar, ortaklarımızla birlikte, seyrüseferin tam anlamıyla yeniden başlamasına katkıda bulunmaya ve Umman Boğazı'ndaki trafik güvenliğini sağlamaya hazır.

17 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Umman Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden teyit ederek, bölgesel istikrar lehine önemli bir ilerleme teşkil etmektedir.

Bu olumlu gelişme ve ihtiyaçlardaki değişim göz önüne alındığında, Umman Sultanı ile yaptığım yapıcı görüşmelerin ardından, düzenimizi uyarlamaya karar verdim.

Böylece uçak gemisi Charles de Gaulle ana üssü Toulon'a dönüyor, oysa mayın temizleme araçlarımız ve eskortları konuşlandırılmış olarak kalıyor ve ortaklarımızla müdahale etmeye hazır.

Fransa tam anlamıyla seferber kalmaya devam etmekte olup, bölgedeki durumun evrimi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre araçlarını ayarlamayı sürdürecektir.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı, Charles de Gaulle'ün halihazırda Akdeniz'de seyrini sürdürdüğünü bildirdi.
Charles de Gaulle, savaşın başlamasının ardından Macron'un talimatıyla Ortadoğu'ya gönderilmişti.
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