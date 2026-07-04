Macron: Ortadoğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'ya dönüyor

Fransa, Ortadoğu'ya mayın temizleme araçları gönderdi; bunlar arasında özellikle iki mayın avcısı yer alıyor.

İki fırkateyn ve bir deniz devriye uçağıyla birlikte, bu araçlar, ortaklarımızla birlikte, seyrüseferin tam anlamıyla yeniden başlamasına katkıda bulunmaya ve Umman Boğazı'ndaki trafik güvenliğini sağlamaya hazır.

17 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Umman Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden teyit ederek, bölgesel istikrar lehine önemli bir ilerleme teşkil etmektedir.

Bu olumlu gelişme ve ihtiyaçlardaki değişim göz önüne alındığında, Umman Sultanı ile yaptığım yapıcı görüşmelerin ardından, düzenimizi uyarlamaya karar verdim.

Böylece uçak gemisi Charles de Gaulle ana üssü Toulon'a dönüyor, oysa mayın temizleme araçlarımız ve eskortları konuşlandırılmış olarak kalıyor ve ortaklarımızla müdahale etmeye hazır.

Fransa tam anlamıyla seferber kalmaya devam etmekte olup, bölgedeki durumun evrimi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre araçlarını ayarlamayı sürdürecektir.