https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-donem-seyahat-suresi-30-dakika-kisalacak-1106398678.html
Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Seyahat süresi 30 dakika kısalacak
Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Seyahat süresi 30 dakika kısalacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T13:36+0300
2026-06-10T13:36+0300
2026-06-10T13:36+0300
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
abdulkadir uraloğlu
türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)
tcdd
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Ankara-İstanbul YHT Hattı üzerinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 Projesi ile hattın kapasitesinin artırılması ve seyahat sürelerinin daha da kısaltılması hedefleniyor.Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz oluşturan kritik kesimlerin aşamalı olarak iyileştirildiğini belirterek, "12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimi 2022'de hizmete açıldı. Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara ile İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.T26 Tüneli ile hız ve kapasite artacakBakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, T26 Tüneli sayesinde Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde saatte 250 kilometre işletme hızına uygun hat bütünlüğü sağlanacak.Mevcut durumda hızlı trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığını belirten Uraloğlu, bu bölümün 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas edildiğini kaydetti.Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Bozüyük-Bilecik hattındaki seyahat süresi 11 dakikadan 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren karşılaşmalarında yaşanan gecikmelerin azaltılması ve yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarının kaldırılması hedefleniyor.Toplam 5 bin 587 metre uzunluğundaki tünelde altyapı çalışmalarının tamamlandığı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.Doğançay Ripajı-2 ile 19 dakikalık zaman kazancıDoğançay Ripajı-2 Projesi de Ankara-İstanbul YHT hattının en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.Proje kapsamında 7 bin 544 metre tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre viyadük inşa edildi.Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından bu kesimdeki seyahat süresinin 23 dakikadan 4 dakikaya düşeceğini belirterek, "Doğançay Ripajı-2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.Darboğazlar ortadan kalkacakDevam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İstanbul YHT güzergahındaki kritik darboğazların giderilmesi, işletme verimliliğinin artırılması ve yolculuk sürelerinin azaltılması hedefleniyor.Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki büyük şehir arasındaki YHT yolculuğu mevcut 4 saat 7 dakikalık süreden 3 saat 37 dakikaya inecek.
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ankara, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd), tcdd
ankara, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd), tcdd
Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Seyahat süresi 30 dakika kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Ankara-İstanbul YHT Hattı üzerinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 Projesi ile hattın kapasitesinin artırılması ve seyahat sürelerinin daha da kısaltılması hedefleniyor.
Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz oluşturan kritik kesimlerin aşamalı olarak iyileştirildiğini belirterek, "12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimi 2022'de hizmete açıldı. Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara ile İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.
T26 Tüneli ile hız ve kapasite artacak
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, T26 Tüneli sayesinde Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde saatte 250 kilometre işletme hızına uygun hat bütünlüğü sağlanacak.
Mevcut durumda hızlı trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığını belirten Uraloğlu, bu bölümün 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas edildiğini kaydetti.
Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Bozüyük-Bilecik hattındaki seyahat süresi 11 dakikadan 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren karşılaşmalarında yaşanan gecikmelerin azaltılması ve yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarının kaldırılması hedefleniyor.
Toplam 5 bin 587 metre uzunluğundaki tünelde altyapı çalışmalarının tamamlandığı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Doğançay Ripajı-2 ile 19 dakikalık zaman kazancı
Doğançay Ripajı-2 Projesi de Ankara-İstanbul YHT hattının en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Proje kapsamında 7 bin 544 metre tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre viyadük inşa edildi.
Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından bu kesimdeki seyahat süresinin 23 dakikadan 4 dakikaya düşeceğini belirterek, "Doğançay Ripajı-2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.
Darboğazlar ortadan kalkacak
Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İstanbul YHT güzergahındaki kritik darboğazların giderilmesi, işletme verimliliğinin artırılması ve yolculuk sürelerinin azaltılması hedefleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki büyük şehir arasındaki YHT yolculuğu mevcut 4 saat 7 dakikalık süreden 3 saat 37 dakikaya inecek.