https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-donem-seyahat-suresi-30-dakika-kisalacak-1106398678.html

Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Seyahat süresi 30 dakika kısalacak

Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Seyahat süresi 30 dakika kısalacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T13:36+0300

2026-06-10T13:36+0300

2026-06-10T13:36+0300

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

abdulkadir uraloğlu

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

tcdd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105330419_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_bb067794d3f1e1015c9623663c215cd7.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Ankara-İstanbul YHT Hattı üzerinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 Projesi ile hattın kapasitesinin artırılması ve seyahat sürelerinin daha da kısaltılması hedefleniyor.Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz oluşturan kritik kesimlerin aşamalı olarak iyileştirildiğini belirterek, "12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimi 2022'de hizmete açıldı. Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara ile İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.T26 Tüneli ile hız ve kapasite artacakBakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, T26 Tüneli sayesinde Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde saatte 250 kilometre işletme hızına uygun hat bütünlüğü sağlanacak.Mevcut durumda hızlı trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığını belirten Uraloğlu, bu bölümün 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas edildiğini kaydetti.Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Bozüyük-Bilecik hattındaki seyahat süresi 11 dakikadan 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren karşılaşmalarında yaşanan gecikmelerin azaltılması ve yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarının kaldırılması hedefleniyor.Toplam 5 bin 587 metre uzunluğundaki tünelde altyapı çalışmalarının tamamlandığı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.Doğançay Ripajı-2 ile 19 dakikalık zaman kazancıDoğançay Ripajı-2 Projesi de Ankara-İstanbul YHT hattının en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.Proje kapsamında 7 bin 544 metre tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre viyadük inşa edildi.Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından bu kesimdeki seyahat süresinin 23 dakikadan 4 dakikaya düşeceğini belirterek, "Doğançay Ripajı-2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.Darboğazlar ortadan kalkacakDevam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İstanbul YHT güzergahındaki kritik darboğazların giderilmesi, işletme verimliliğinin artırılması ve yolculuk sürelerinin azaltılması hedefleniyor.Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki büyük şehir arasındaki YHT yolculuğu mevcut 4 saat 7 dakikalık süreden 3 saat 37 dakikaya inecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/osym-duyurdu-yks-giris-belgeleri-erisime-acildi-1106395768.html

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd), tcdd