https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tokat'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 60 yaşındaki bir kişi, yapılan... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T12:33+0300
2026-07-04T12:33+0300
2026-07-04T12:33+0300
türki̇ye
tokat
sivas
türkiye
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099562107_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_f44870f5ba7b7476d91919ebf25bba48.jpg
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişiye yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.Bir süre sonra rahatsızlanan adam, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tokatta-kene-vakalari-5-kisi-kkka-hastaligi-teshisiyle-tedavi-goruyor-1106539559.html
türki̇ye
tokat
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099562107_76:0:1204:846_1920x0_80_0_0_0b59890e06f796bf44fa8328d84b5b9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tokat, sivas, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
tokat, sivas, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Tokat'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 60 yaşındaki bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişiye yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan adam, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.