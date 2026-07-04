https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tokat'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 60 yaşındaki bir kişi, yapılan... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T12:33+0300

2026-07-04T12:33+0300

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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişiye yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.Bir süre sonra rahatsızlanan adam, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tokatta-kene-vakalari-5-kisi-kkka-hastaligi-teshisiyle-tedavi-goruyor-1106539559.html

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