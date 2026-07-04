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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tokat'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 60 yaşındaki bir kişi, yapılan... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişiye yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.Bir süre sonra rahatsızlanan adam, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tokatta-kene-vakalari-5-kisi-kkka-hastaligi-teshisiyle-tedavi-goruyor-1106539559.html
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tokat, sivas, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
tokat, sivas, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

12:33 04.07.2026
© Fotoğraf / PixabayGenetiği değiştirilmiş fareler Lyme hastalığına çözüm olabilir
Genetiği değiştirilmiş fareler Lyme hastalığına çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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Tokat'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 60 yaşındaki bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişiye yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan adam, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
TÜRKİYE
Tokat'ta kene vakaları: 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
16 Haziran , 12:27
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