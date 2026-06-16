https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tokatta-kene-vakalari-5-kisi-kkka-hastaligi-teshisiyle-tedavi-goruyor-1106539559.html
Tokat'ta kene vakaları: 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat'ta kene vakaları: 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Sputnik Türkiye
Kene vakaları havaların ısınmasıyla artış gösterdi. Sivas'ta yaşanan kene sebepli ölümlerin ardından Tokat'ta da 5 kene vakası görüldü. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:27+0300
2026-06-16T12:27+0300
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tokat
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sivasta-kene-bir-can-daha-aldi-1106505258.html
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tokat, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
tokat, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Tokat'ta kene vakaları: 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Kene vakaları havaların ısınmasıyla artış gösterdi. Sivas'ta yaşanan kene sebepli ölümlerin ardından Tokat'ta da 5 kene vakası görüldü.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.