https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/bilim-insanlari-yasam-ihtimali-tasiyan-yeni-bir-super-dunya-kesfetti-1106996961.html

Bilim insanları yaşam ihtimali taşıyan yeni bir süper-Dünya keşfetti

Bilim insanları yaşam ihtimali taşıyan yeni bir süper-Dünya keşfetti

Sputnik Türkiye

Güneş Sistemi'ne yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 3378b adlı süper-Dünya'nın, sıvı su barındırabilecek yaşanabilir bölgede yer aldığı belirlendi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T11:38+0300

2026-07-04T11:38+0300

2026-07-04T11:38+0300

yaşam

california üniversitesi

dünya

uzay

bilim

gezegen

keşif

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Güneş Sistemi'nin kozmik ölçekte yakın komşularından biri olabilecek yeni bir ötegezegen keşfi, yaşam arayışına ilişkin umutları artırdı. Bilim insanları, yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 3378b adlı süper-Dünya'nın, sıvı su bulundurabilecek koşullara sahip yaşanabilir bölgede yer aldığını doğruladı.Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı yeni gözlemler, GJ 3378 adlı kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen gezegenin, ilk tahminlerden daha fazla Dünya benzeri özellik taşıdığını gösterdi.Yaşanabilir bölgenin merkezinde bulunuyorBilim insanları, bir gezegenin yaşam barındırma potansiyelini değerlendirirken öncelikle yıldızına olan uzaklığını inceliyor. "Yaşanabilir bölge" olarak adlandırılan bu kuşakta sıcaklıkların sıvı suyun varlığına izin verebilecek seviyelerde olduğu kabul ediliyor.Yapılan son yörünge analizlerine göre GJ 3378b, yıldızının etrafındaki turunu 21,4 günde tamamlıyor ve tam olarak bu yaşanabilir bölgenin merkezinde yer alıyor.Araştırmacılar, gezegenin aldığı yıldız ışınımının Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geldiğini, bunun da yaşam açısından uygun olabilecek sıcaklık koşullarına işaret ettiğini belirtiyor.Kayalık gezegen olma ihtimali güçlendiAraştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de gezegenin kütlesine ilişkin yeni hesaplamalar oldu.İlk tahminlerde Dünya'nın 5,3 katı olduğu düşünülen gezegenin kütlesi, daha hassas ölçümler sonucunda 2,3 Dünya kütlesi olarak revize edildi.Bu değişiklik, GJ 3378b'nin kalın gaz tabakalarına sahip Neptün benzeri bir gezegen yerine, Dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini önemli ölçüde artırdı.Atmosferi henüz bilinmiyorBilim insanları, gezegenin yaşanabilir olabilmesi için yalnızca uygun sıcaklığın yeterli olmadığını, sıvı suyu koruyabilecek bir atmosfere de ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.Ancak GJ 3378b'nin atmosferinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Kırmızı cüce yıldızların sık sık güçlü patlamalar gerçekleştirmesi nedeniyle yakın yörüngedeki gezegenlerin atmosferleri zamanla zarar görebiliyor.Buna rağmen araştırmacılar, elde edilen son verilerin GJ 3378b'yi gelecekte yapılacak ayrıntılı yaşam araştırmalarının en önemli hedeflerinden biri haline getirdiğini ifade ediyor.

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california üniversitesi, dünya, uzay, bilim, gezegen, keşif